– Hitchcocks «Birds» er ingenting i forhold

Sommeren er hektisk for bonde Liss Holme Stokker, men én arbeidsoppgave skulle hun gjerne vært foruten.

Saltnes-bonde, Liss Holme Stokker, må bruke mye av arbeidstiden sin på å holde sultne gjess borte fra åkrene sine. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– Jeg bruker sommeren på å jage gjess bort fra åkeren. En gang jeg kom hjem fra ferie var hele erteåkeren spist opp og tråkket ned av 600 gjess. Det ble ingen erter det året, sier hun.

Dyrene hennes må også vike i kampen om kornet.

– Jeg skulle gjerne hatt flere sauer på beite, men gjessene har spist opp alt gresset, sier hun.

Stokker har måttet flytte flere dyr bort fra gården. Gjessene kom de andre dyrene i forkjøpet. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Dritt-lei

– Første gang jeg så dette trodde jeg det var hundebæsj, sier rådgiver ved enhet helse i Sarpsborg kommune, Anne Kari Henanger.

Kommunen er drit lei av all gåsebæsjen. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Hun går i Landeparken i Sarpsborg. Rundt henne er det tydelige tegn på at gjessene i området har spist godt den siste tiden.

– Ansatte fra kommunen rydder stranden hver dag, men dagen etter er det like mye bæsj her igjen. Folk som mater gjessene bidrar til at de blir her, sier hun.

Rådgiver ved enhet helse i Sarpsborg kommune, Anne Kari Henanger, håper skilting vil kunne redusere gåsebestanden. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Kommunen har derfor gått til innskaffelse av et skilt som skal be folk om å ikke mate badegjessene. Dette i håp om at de vil flytte seg til et annet sted.

Prøvd alt

På Holme gård har ikke Stokker mistet et stort areal av avlingen. Men hun må ned i åkeren hver dag for å pønske ut planer som skal holde de ubudne gjess(t)ene borte.

– Jeg har prøvd falske hauker, fugleskremsel og sølvpapir hengt i remser nedover åkeren. Hitchcocks «Birds» er jo ingenting i forhold, sier hun.

Uansett hvor mange skremmemidler Stokker prøver, tar det ikke lang tid før gjessene er tilbake igjen. Hun ønsker derfor et mer drastisk tiltak:

– Å starte jakten tidligere hadde virkelig hjulpet. Start til våren kunne også spart mye av kornet gjessene spiser.

Må minke bestanden

Vanligvis går startskuddet for gåsejakten 10. august. I Rygge og Råde kan den nå framskyves til slutten av juli.

Pål Sindre Svae tror de vil få godkjent å starte gåsejakten 15 dager tidligere. Han er konsulent i Utmarksavdelingen Østfold og Akershus. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– Forslaget er nå på høring, men vi regner med å kunne starte femten dager tidligere. Det har vært en stor økning i grågåsbestanden som har gjort stor skade på landbruket. Da skal vi ha muligheten til å redusere den, sier Pål Sindre Svae. Han er konsulent i Utmarksavdelingen Østfold og Akershus.

Problemet flyr med gjessene

Å jakte ned bestanden kan virke som en lur løsning – men bare på kort sikt. Ornitolog Rune Aae, mener med gjessene vil dra til en annen åker og bli noen andres problem.

– Denne typen jakt vil være effektiv for badegjestene og bondens avlinger, men i det større bildet vil ikke bestanden minske, sier han.