– Fører og passasjer byttet plass

Politiet stanset i morges en bil ved Mosseporten etter meldinger om vinglete og farefull kjøring på E6. Et vitne hadde fulgt etter bilen fra Fredrikstad til Moss og holdt politiet orientert. Vitnet observerte også at fører og passasjer byttet plass i bilen. De to mennene i 40-årene som satt i bilen er mistenkt for kjøring i ruset tilstand.