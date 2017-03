– Forbundets råd var å drive ulovlig

– Vi hadde kommet så langt at vi enten måtte få inn midler, eller vi måtte gå til skifteretten. Vi gjorde det siste, sier Erik Meusberger.

Denne uka besluttet styret han leder å slå Halden håndballklubb konkurs. For første gang trekker derfor et eliteserielag seg midt i sesongen.

Det skjer på tross av at håndballforbundet, som var den gjeldstyngede klubbens største kreditor, intenst ønsket at de skulle fullføre sesongen.

Takket nei til hjelp

– Jeg møtte forbundet og ble anbefalt å drifte ut sesongen. I den situasjonen vi var i nå, betød det å drive for kreditors regning. Det er ikke lov, sier Meusberger.

SKUFFET: Generalsekretær Erik Langerud i håndballforbundet mener jurister burde tatt enda en titt på situasjonen til Halden før de slo klubben konkurs. Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Det får generalsekretær Erik Langerud i håndballforbundet til å reagere.

– Vi ønsket å betale for at to eksterne jurister skulle bruke to dager til å se på situasjonen med friske øyne. Hvis styreleder oppfatter at det er å oppfordre til å drive på kreditors regning, så misforstår han veldig. Vi er også en av de største kreditorene, så det høres litt rart ut, sier Langerud.

Han skulle gjerne sett at Halden takket ja til tilbudet om juridisk hjelp. Styrelederen i Halden mener derimot denne hjelpen ikke var det klubben behøvde.

– Jeg dro i møte med håndballforbundet for å få hjelp. Vi ble tilbudt en nedbetalingsavtale og juridisk bistand. Det hjalp ikke oss så mye i den situasjonen vi var i, sier Meusberger.

HØYDEPUNKT: Halden håndballklubb spilte cupfinale mot Larvik for to år siden. Nå er klubben historie. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Fikk informasjon for sent

Det var i desember at Halden håndballklubb åpent fortalte om store økonomiske problemer. Ifølge styrelederen har de forsøkt alle tenkelige løsninger for å berge klubben, men uten lykkes.

Generalsekretær Langerud i håndballforbundet sier dialogen med Halden håndballklubb har vært «varierende» den siste tiden.

– Vi har forsøkt å ha møter. Noen ganger har det lyktes, andre ganger ikke. Sett i etterkant er det riktig å si at vi håpet klubben var noe tydeligere med informasjon på et tidligere tidspunkt. Da den startet på klubbens initiativ for to uker siden, så kan man med fasit i hånd si at det var for sent, sier Langerud nå.

– Prøvde klubben å skjule hvor ille det sto til?

– Nei, det har jeg ikke inntrykk av. Men det kom noe overraskende på oss da vi ble presentert for tallene. Kostnadsnivået i klubben var for høyt i forhold til inntektene. Da måtte man gjøre grep, og der er vår oppfatning at grepene burde blitt tatt tidligere, sier Langerud.

Meusberger sier kommunikasjonen med forbundet har foregått slik reglene krever.

– Kom tiltakene deres for sent?

– Det har vært en kontinuerlig prosess. Vi jobbet lenge i kulissene før vi i desember startet redningsaksjonen, sier han.