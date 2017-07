– Finner oss ikke i at bystyret ikke gir flere alternativer!

Moss kommune og BaneNOR har vedtatt å bygge nytt dobbeltspor mellom Sandbukta og Såstad. Men mange mossinger har gitt uttrykk for misnøye rundt utbyggingen, og lørdag kom misnøyen til uttrykk gjennom en demonstrasjon der Bastø-fergene kommer inn.

130 mennesker fra "Aksjonsgruppe for bedre byutvikling i Moss" og "Stopp utvidelse av Moss havn" samlet seg ved fergeinntøyningen for å demonstrere.

– Vi føler oss overkjørte av vår egen kommune. Den politiske ledelsen har lurt hele kommunen og gått bak ryggen på innbyggerne, sier Jonathan Parker, en av dem som aksjonerte lørdag.

Fryktelig enkelt

Utbyggingen kommer til å skape store endringer i byen. Moss Avis meldte blant annet denne uken at søndre jernbaneovergang skal stenges i midten av august. Dette vil føre til økt kø i hele sentrum.

Seks hus i Strandgata og pakkhuset ved stasjonen skal også rives. Dette framkommer i en pressemelding fra BaneNOR.

Jonathan Parker er en av de meget oppførte under dagens aksjon. Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

– Det vi ønsker er fryktelig enkelt. Vi vil ha en alternativt trasé med tunnel under byen. Det finnes en konsekvensutredning på dette fra 1993 som sier dette er den beste løsningen. Dette har kommunen og BaneNOR løyet om og sagt er blitt forkastet, sier Parker.

De som aksjonerte lørdag føler seg snytt fordi kommunen ikke har åpnet opp for mer enn ett alternativ.

Dokumentet de aksjonerende delte ut, understreker hvordan de føler seg utelukket fra jernbaneavgjørelsen. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– De sier politikerne har fattet et valg, men de har bare hatt valget om ett alternativ ved havnen, sier han.

Ikke noe nytt

Ordfører i Moss kommune, Tage Pettersen, synes aksjonistene har gått unødvendig langt i markeringen.

– De har gitt uttrykk for dette i langt tid, og dette er ikke noe nytt. Jeg syns de forstyrrer ro og orden på en unødvendig måte, sier Pettersen.

FORSTYRRER RO OG ORDEN: Ordfører i Moss, Tage Pettersen, mener aksjonistene overdriver med markeringen. Foto: Kathrine Brønn / NRK

Han avviser påstandene om å ha gått bak ryggen til kommunens befolkning og understreker at jernbaneutbyggingen har vært under nøye planlegging i to tiår.

– Alt som har skjedd i Moss de siste tjue årene, har skjedd med den forutsetning for at vi skal bygge sidespor til Moss Havn og stasjon i sentrum. Dette er en politisk prosess som har foregått over mange år og flere politikere har vært involvert – ikke bare nåværende bystyre.

Blir ikke siste gang

Aksjonistenes saktegående marsj ved kaien i Moss hindret deler av lørdagstrafikken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Parker understreker at de vil bli sett, og selv om planene allerede er vedtatt, tror han fortsatt det er verdt å kjempe.

– Det blir ikke siste gang vi går her. Statsråden kommer til å se at dette ikke kan forsvares. Jeg sier til han nå at han må lytte til folket og sitt eget parti som er imot at dette gjøres!