– Fikk et livets under i form av et fosterbarn

– Vi fikk et fosterbarn for 13 år siden, og først og fremst var det fylt med spenning og nysgjerrighet. Det var et livets under som kom på en annen måte enn en våre biologiske barn, forteller fostermor Gry Nese.

Tatt godt imot

Hun er en av dem som har tatt til seg et barn som har trengt et nytt hjem. Nese forteller at den nye jenta ble tatt godt imot av hele familien.

– Vi ønsket oss flere barn i familien. Først begynte vi som besøkshjem for å prøve å ha et annet barn i huset. Og ganske fort etterpå ble det spørsmål om å bli fosterhjem. Vi hadde allerede knyttet oss til henne, og derfor ble valget enkelt, forteller Nese.

I 2014 var det ifølge SSB over 10 000 barn som bodde i fosterhjem.

– Det var først og fremst en stor glede å få et barn til i familien. Det har betydd mye både for oss som fosterforeldre, men også for barna som fikk en ny søster. De har blitt veldig knyttet til henne, og hun har blitt knyttet til dem. Barna tok henne imot med nysgjerrighet. De viste en stor omsorg for henne som åtte- og tolvåringer.

Byr på utfordringer

Men å ta inn et fosterbarn byr også på utfordringer forteller Nese.

– Å være fosterforelder en litt annerledes enn å være forelder. Alle fosterbarn har en biologisk familie som de også skal være sammen med. Vi fikk vite da vi ble fosterforeldre at nå går dere fra å være en privat familie til å bli en offentlig familie.

Men dette ser hun ikke på som et problem.

– Det er mange offentlige instanser som skal mene noe og ta avgjørelser, men det snur vi til å se på som en styrke. Med våre egne barn har vi måttet møte utfordringer alene, mens her er det en barnevernstjeneste som også er med på å ha ansvar for henne.

Stor etterspørsel etter fosterhjem

Bjørn Østli i barnevernstjenesten i Østfold forteller at det hvert år trengs mange nye fosterhjem.

Fostermor Gry Nese og Bjørn Østli fra barnevernstjenesten syns flere skal bli fosterforeldre Foto: Stein Roger Berg

– Bare i Østfold trenger vi 100–120 fosterhjem årlig for å ha et hjem til alle barna vi har søknader på. Her i fylket er det cirka 1250 barn som bor i fosterhjem per i dag, forteller han.

For dem som har tenkt tanken på å ta imot et fosterbarn har Nese en oppfordring.

– Ta kontakt med fosterhjemstjenesten og gjør noe med det. Finn ut om det er noe for deg.