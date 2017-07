Våren og forsommeren er høysesong for viltpåkjørsler. Flere dyr beiter i skogkanten, og på denne tiden av året må fjorårets elgkalver dessuten klare seg alene. Avvisningen fra moren kan føre til at flere forviller seg ut i veien, hvor de ellers ikke ville gått.

Mandag kveld var det fire viltpåkjørsler på knappe 45 minutter i Østfold.

– Vi har viltpåkjørsler hver dag. Bare det siste døgnet er vi nå oppe i syv påkjørsler, sier operasjonsleder i Østfold politidistrikt, Paul Horne.

Var kjemperedd

Øystein Østli Langseth var på vei hjem fra jobb mandag kveld og ble en av de uheldige sjåførene som kjørte på en elg som kom brått ut fra en sving.

– Det smalt helt forferdelig. Elgen fløy opp på panseret, og jeg fikk sprekk i frontruten, akkurat som på film. Den trillet så over bilen og ned i veigrøften. Jeg var kjemperedd, sier han.

Øystein Østli Langseth er takknemlig for at det gikk bra med ham da han kolliderte med en elg mandag kveld. Foto: Privat

Langseth kjører ofte til Sverige og har flere ganger stoppet for elg eller annet vilt som har stått midt i veien. Han hadde aldri trodd han en dag skulle kjøre på en elg.

Frontruten og panseret på bilen etter påkjørselen av elgen. Foto: Øystein Langseth

– Jeg ble først stående litt i sjokk. Så kjørte jeg bilen inn til siden og satt på blinklysene. Da tenkte jeg: hva gjør jeg nå? Jeg så ikke lenger elgen og var usikker på om jeg burde gå etter den.

Meldeplikt uansett

Tall fra Naturdata as viser at det i 2016 var hele 10 303 registrerte viltpåkjørsler her i landet, og mørketallene kan være store.

– Man er alltid pliktig til å melde fra, også når dyret løper videre inn i skogen. Det kan fortsatt ha store skader selv om det beveger seg, sier Øystein Jensen fra viltnemnda i Halden.

Jensens oppfatning er at folk flest melder fra, men det forekommer også tilfeller hvor folk kjører videre.

Videoen under kan være et eksempel på dette:

Påkjørt rådyrkalv Du trenger javascript for å se video.

– Her ser man resultatet av påkjøring av rådyrlam uten å melde ifra til viltnemda. Lammet har knekt rygg og ett forbein ligger og lokker på sin mor, var kommentaren til denne videoen da den ble postet på en Facebook-gruppe mandag kveld.

I henhold til Vegtrafikkloven §12 og Dyrevelferdsloven §14 har alle meldeplikt om man kjører på et dyr. Er man så uheldig å gjøre dette, skal man ringe 112 eller 02800 for videre hjelp og veiledning fra politiet. Som regel tar viltnemnda over.

Vegtrafikkloven § 12 - Plikter ved trafikkuhell Ekspandér faktaboks (Utdrag) Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede. Kilde: Lovdata

Dyrevelferdsloven § 4 - Hjelpeplikt Ekspandér faktaboks (Utdrag) Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Kilde: Lovdata

– Etter at man har meldt fra, må man markere påkjørselsstedet tydelig. Dette gjør det lettere for oss å spore de skadede dyrene. Det beste er også om man kan vente ved stedet til viltnemnda er der, sier Jensen.

MARKER PÅKJØRSELSSTED. Jensen understreker det er viktig å markere nøyaktig hvor kollisjonen har skjedd. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Noen vil kanskje føle det naturlig å oppsøke dyret for å sjekke skadene eller hjelpe det. Dette fraråder Jensen folk å gjøre.

– La dyret være i fred til vi kommer. Dette er veldig viktig. Hvis man begynner å nærme seg dyret, kan det bli unødvendig stresset og redd. Det kan prøve å flykte med store skader, sier han.

Ansvarlig selv om det er en elg

Øystein Østli Langseth handlet helt etter boken: Han ringte politiet og holdt et blikk på hvor elgen var uten å nærme seg. Å kjøre videre uten å melde fra hadde vært unaturlig.

– Man har jo et ansvar for det man har gjort. Selv om det er et dyr, har man jo omtanke, og hvis det hadde blitt liggende i veien, kunne det også vært til skade for biler som kom etter meg, sier han.