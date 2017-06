– Det kule er at vi får det til å henge sammen

FERSKING: Oliver Aagaard Bredholt fra Sarpsborg har lite erfaring fra teater, men har likevel fått en sentral rolle i operastykket. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Det er noe jeg fortsatt ikke har forstått. De hadde ikke boka med handlingen på mitt lokale bibliotek, så den har jeg ikke fått lest, sier Oliver Aagaard Bredholt (12).

Han har bare noen måneders erfaring med teater, men kuppet likevel en av de sentrale rollene som den unge Mozart i «Tryllefløyten».

Et par timer før premieren i den grandiose operaoppsetningen på Fredriksten festning i Halden, klarer han knapt å stå stille. Han tripper, smiler og prater.

«Tryllefløyten» på ett minutt

Mozarts opera hadde premiere i 1791, og har en temmelig innviklet handling.

«Tryllefløyten» Ekspandér faktaboks En opera i to akter med musikk av Wolfgang Amadeus Mozart og libretto av Emanuel Schikaneder (1751–1812).

Heter «Die Zauberflöte» på tysk.

Hadde premiere i Wien den 30. september 1791.

Kombinerer resitativ (talenær sang) med talt dialog mellom sangsekvensene.

Den er dessuten opprinnelig på tysk, og var ment for et mer folkelig publikum enn de italienske operaene.

Operaen er blant de mest spilte i verden. Kilde: Wikipedia

Egentlig er det umulig å forklare den på et lite minutt, men Oliver mener han har forstått nok av den til å gjøre et forsøk.

Petter Moen i rollen som Tamino. Foto: Opera Østfold

– Prins Tamino har kommet til et fremmed område. Så blir han forelsket i en datter av en dronning som er blitt kidnappet. Han prøver å redde henne fra kong Sarastro som leder det landet. Så møter han masse nye venner, blant annet Papageno. Han sier mye artig og lyver litt, sier 12-åringen.

Syr sammen handlingen

Klokken 22.30 onsdag kveld er showet i gang.

STEMNINGSFULLT: En gigantisk scene er bygget opp midt på Fredriksten festning i Halden. Foto: Opera Østfold

Oliver har byttet ut hettegenseren med kostyme og fått en parykk over den strøkne sideskillen.

Han tripper inn på scenen som førstemann.

Som om ikke handlingen er innviklet nok i seg selv, så er rundt 100 sangere og skuespillere skrevet inn i denne versjonen. Oliver er stadig oppe på den 40 x 25 meter store scenekonstruksjonen.

VISER VEI: De tre Mozartene og Emil Havold Næshagen i rollen som Papageno. Foto: Opera Østfold

Hans rolle er å binde det hele sammen.

Resten av tiden sitter han musestille gjemt inne i scenekonstruksjonen og prøver å få med seg handlingen.

– Det er mye rart som skjer i forestillingen, og den har ikke så mye sammenheng. Men det kule er at vi får det til å henge sammen til slutt likevel, sier han.

Frister til gjentakelse

I forestillingen lyses festningsmurene opp og blir en del av scenen. Musikerne i Det Norske Blåseensemble spiller for anledningen fra et telt ved siden av scenen. En østerriker er hentet inn for å designe lyden. Sangtekstene vises på skjermer for å hjelpe publikum.

Det slås på stortromma når Opera Østfold svir av 15 millioner kroner på tre forestillinger.

Etter premieren er både operasjefen, hovedrolleinnehaveren og den unge Mozart svært godt fornøyd med resultatet.

BRUKER FESTNINGEN: Et slag utspiller seg på en gressbakke ved siden av selve scenen. Foto: Opera Østfold

– Jeg synes det gikk veldig bra. Jeg bomma på noen småting, men totalt sett gikk det fantastisk, sier Oliver Aagaard Bredholt.

– Vil du gjøre mer av dette?

– Ja, dette har jeg veldig lyst til å gjøre mer av, sier 12-åringen.