Et bilde av noe som ser ut som en ekte maskinpistol og en pakke sigaretter, og med teksten «Til alle mine følgere som går på Glemmen, ikke kom på skolen i morgen» ble oppfattet som en konkret trussel mot skolen.

Veldig ubehagelig

Emilie forteller at hun fikk vite om det som skjedde via sosiale medier.

– Jeg våknet til en melding fra en venninne, som hadde fått det bildet tilsendt. Da tok jeg kontakt med en lærer jeg skulle ha i dag. Da fikk jeg nyhetssaken av henne.

Bildet som ble lagt ut på Instagram i natt. Foto: Privat

– Jeg syns det var veldig ubehagelig, fortsetter hun. Jeg viste ikke helt hvordan jeg skulle håndtere situasjonen. Jeg turte såvidt å dra på skolen i dag. Man vet jo aldri hva man møter på.

Bøtelagt for trusler mot skole

Det førte til at politiet pågrep avsenderen, en 18 år gammel gutt, i natt. Han har sittet i avhør i formiddag, resultatet av det er at gutten må betale et forenklet forelegg.

Utover det har politiet så langt vært sparsomme med opplysninger.

Det er blant annet uklart om det som ble oppfattet som en trussel egentlig var det, om det var et forsøk på å være morsom, eller noe annet. Emilie er uansett lite fornøyd.

– Det er ekstremt sykt å tulle med sånt. Å tulle med å skade folk eller ta menneskeliv? Det skal man ta alvorlig uansett.