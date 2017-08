Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi vet det kommer noen lag susende bak oss som har forsterket seg i sommer. Så vi må bare holde stand, også må vi ikke bry oss så mye om at vi skal bevare posisjonen. Vi må ut og spille god fotball. Det er det som er nøkkelen, sier 08s hovedtrener, Geir Bakke, før høstsesongen sparkes i gang.

Sarpsborg hadde en strålende vårsesong, som ble avsluttet med en sterk borteseier mot Brann i siste kamp før sommerpausen. Sarpingenes gode vårsesong har gjort at NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken tror 08 vil ta sin første seriemedalje noensinne.

Møter formlaget

I dag møter de et Haugesund-lag som har vunnet fire av de fem siste kampene i Eliteserien. Det har ført Rogalands-laget opp på en femteplass på tabellen.

– Det blir en steintøff kamp mot Haugesund som har gjort det bra i det siste. Så det blir en batalje vi gleder oss til, sier Bakke.

Mens spillerne i Eliteserien har hatt ferie, så har trenere og sportslige ledere hatt nok å henge fingrene i. 21. juli åpnet overgangsvinduet i Norge, og mange har solgt og kjøpt flere spillere

Men Sarpingene har så langt vært rolige i overgangsvinduet. Tre spillere har gått ut av Sarpsborg i sommer. Morten Sundli har forsvunnet til Öster, mens den svenske spissen Erton Fejzullahu har dratt til hjemlandet Sverige og fotballklubben Kalmar. Olav Øby har vært på utlån til Strømmen i vår, men har nå blitt utlånt til Kristiansund.

To spillere inn, fire ut

Haugesund har vært mer aktive. Midtbanespilleren Jakub Serfain har kommet på lån fra Lech Poznan, mens midtstopperen Mark Cosic har blitt hentet fra Inter Zapresic.

Ut har Erik Huseklepp gått på lån til Åsane, mens spissen Johnny Buduson har gått på lån til Fredrikstad. Midtbanespilleren Filip Kiss har forlatt Haugesund til fordel for Al-Ettifaq. Bruno Soares ble tidligere i sommer solgt til Hapoel Tel Aviv.

17. august stenger overgangsvinduet, og Bakke tror det vil bli aktivitet på overgangsmarkedet for Sarpsborg før den tid.

– Jeg er nesten hundre prosent sikker på at det kommer til å skje noe. Men hva bruker ikke jeg som trener tiden på å spekulere i. Jeg må bare sørge for at vi er påskrudd i forhold til det som skjer ute på banen, avslutter han.