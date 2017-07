– Den sprer seg fort og utkonkurrerer andre planter

Langs Hobølelva gjøres det i disse dager viktig arbeid for naturmangfoldet. En arbeidsgruppe fra ASVO og Hobøl asylmottak har tatt opp kampen mot en svartelistet art.

– Dette er en kjempespringfrø. Den kan vokse seg like stor som meg og vi skal hindre at den sprer seg, sier Morten Klethagen. Han er en av de ivrige arbeiderne fra ASVO.

Morten Klethagen er irritert over at kjempespringfrø-planten sprer seg så raskt. Foto: Werner Winlund / NRK

Planten han holder opp foran seg ser uskyldig ut. Det er den ikke.

Utkonkurrerer andre

Kjempespringfrø er en urt som opprinnelig kommer fra vestlige deler av Himalaya. Den kom til Norge på 1900-tallet og har vært mest vanlig å se i Møre og Romsdal. Men i årenes løp har den slått rot flere steder i Norge, og den trives spesielt langs kysten.

– Problemet er at den sprer seg utrolig fort og utkonkurrerer andre lokale planter, sier Vegard Aarnes, skogbrukssjef for Hobøl, Spydeberg og Askim.

Skogbrukssjef for Hobøl, Spydeberg og Askim, Vegard Aarnes, syns det er bra at krefter trår i kraft for å bekjempe den erobrende planten. Foto: Werner Winlund / NRK

Kjempespringfrø-planten erobrer fort store skogsområder og truer norske arter i å vokse.

– Vi vil jo ivareta våre egne arter, så det er et utrolig viktig arbeid ASVO og asylmottaket gjør her. Vi klarer ikke å bekjempe denne kampen uten hjelp, sier Aarnes.

Sprer seg fort

John Olafsen er leder for Hobøl Asvos utegruppe. Han forteller at hver plante som ikke plukkes kan gjøre en stor forskjell.

En arbeidsgruppe fra ASVO og Hobøl asylmottak plukker iherdig for å forhindre at kjempespringfrø-planten sprer seg. Foto: Werner Winlund / NRK

– En plante inneholder 4000 frø. Overser vi tjue stykker kan du jo regne selv hvor mange vi må ta til neste år, sier han.

Prosjektet er satt til å vare i fem år, og det skal jobbes både vår, sommer og høst.

– Vi blir nok ikke arbeidsledige med det første, sier Olafsen.

Må knekkes flere ganger

Morten Klethagen har funnet teknikken for hvordan planten skal bekjempes.

– Det holder ikke å bare plukke den med roten. Stilken må brekkes flere ganger for at den ikke skal kunne spre seg videre. Så må vi passe på at den ikke havner i elven for da sprer den seg lettere nedover, sier han.

Planten må brekkes opp flere ganger for å være sikker på at den ikke vil spre seg videre. Foto: Werner Winlund / NRK

Aarnes har troen på at lokale arter vil få større plass i skogen igjen.

– Vi skal vinne denne kampen. Jeg vet om andre steder som har klart å bekjempe kjempespringfrø-planten over noen år. Her har store konsentrasjoner blitt minket ned til enkelttilfeller, sier han.