– Den siktede er sliten og svekket

Det opplyser politiadvokat Arild Eikaas i Øst politidistrikt. Politiet ble oppringt like før klokken ett natt til søndag om at en voksen person hadde utøvd vold mot foreldrene med et slagvåpen.

Politiet rykket ut med flere bevæpnede patruljer fra Østfold og Follo, og ambulanse ble også sendt mot stedet. Mannen døde senere av skadene.

– Da politiet kom til stedet lå mannen på gulvet sterkt skadet, sier Eikaas.

Politiet har i dag vært i nabolaget og snakket med folk. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Samtykker til fengsling

Det var faren i 70-årene som varslet politiet om hendelsen. Han er nå siktet i saken. Politiet har hatt samtaler med mannen, men han er ikke formelt avhørt.

– Han er siktet for grov legemsbeskadigelse med døden til følge. Mannen erkjenner ikke straffskyld, men samtykker til en fengsling i en periode på 14 dager på bakgrunn av sakens alvor og karakter, sier han.

Faren har sagt i en samtale at det handler om nødverge.

– Han presiserer at han var i en nødvergesituasjon. Han var nødt til å reagere som han gjorde for å beskytte seg og sin familie, sier politiadvokaten.

Sterkt preget

Hvordan har den siktede det?

– Det er en mann i 70-årene som er sterkt preget av situasjonen. Det er hans egen sønn som er død. Han ble pågrepet i natt og han er sliten og svekket. Han er ikke hardt skadet etter hendelsen, opplyser han.

Den siktedes kone ble i likhet med mannen kjørt til sykehuset Kalnes.

– Hun har lettere skader, opplyser Eikaas.

Politiet har i dag gjort teknisk og taktisk etterforskning på stedet. De har blant annet snakket med naboer til ekteparet.

– Vi ser meget alvorlig på saken. Det er et alvorlig straffebrudd. Det er en person som er død, sier politiadvokaten.

Den siktedes forsvarer, Vegard Lien, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.