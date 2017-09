– Bryter menneskerettskonvensjon

Norges Bondelag mener Norge bryter Den europeiske menneskerettskonvensjonen når bønder ikke får erstattet driftstap etter opprettelsen av rovdyrsonene. – Vi mener det er klart grunnlag for å bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen dersom Erna Solberg ikke følger vår anbefaling om å utrede erstatningsspørsmålet i et bredt sammensatt utvalg, sier advokat Ole Jacob Helmen i Bondelaget til Nationen.