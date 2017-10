82-åring må i fengsel for ulovlig hummerfiske og brudd på våpenloven

I alt var han tiltalt for seks brudd på havressursloven og to brudd på våpenloven.

Fem av bruddene på havressursloven gjelder et bestemt tilfelle av ulovlig hummerfiske i Fredrikstad i juli i 2015, da han fisket 23 humre i fredningstiden.

Hummerne var fisket med garn, fire av hummerne bar utvendig rogn, og ni av dem var under minstemålet på 25 centimeter. 82-åringen erkjente straffskyld for disse tiltalepunktene.

80-åring dømt i tingretten

Det sjette tiltalepunktet dreide seg om at han fisket hummer med åleruser i Fredrikstad i august samme år. Dette er forbudt mellom 1. mai og 31. desember.

Han var også tiltalt for et brudd på deltakerloven, som han ble dømt for både av tingretten og lagmannsretten. 82-åringen anket over dette, og Høyesterett kom fram til at han skal frikjennes på dette punktet på grunn av lovtolkningen.

De to bruddene på våpenloven dreier seg om at politiet fant en toløps hagle 82-åringen hadde på sin bopel. Han hadde ikke tillatelse til å inneha våpenet, og det ble i tillegg oppbevart i en til tider ulåst garasje.

Det talte i skjerpende retning at mannen også i 2013 ble dømt for ulovlig hummerfiske og at han også tidligere var dømt for brudd på våpenloven. Retten fant ikke grunnlag for at en fengselsdom ville være et urettmessig inngrep, til tross for mannens høye alder.

82-åringen må dermed sone i fengsel i 21 dager, og mister ålerusene, jolla og påhengsmotoren som ble brukt til det ulovlige hummerfisket.

Han mister også rettigheten til å drive hummerfiske på livstid.

–Av hensyn til bestanden av hummer er det ikke tilstrekkelig å reagere med et tidsavgrenset rettighetstap. Tiltalte vil fremdeles kunne høste av de marine ressursene som lar seg fange med stang og snøre, heter det i dommen.