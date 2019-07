8 av 10 råkjører

Norske bilister kjører for fort, og mange gjør det konsekvent. Mer enn 8 av 10 tråkker til på gassen i 80-sonen, viser en landsomfattende spørreundersøkelse gjort for Trygg Trafikk. 86 prosent svarer at de bryter fartsgrensen «nesten alltid» eller «av og til». Hele 22 prosent av mennene sier de alltid kjører for fort. Også i 30-sonen er vi dårlig på å holde fartsgrensen. 6 av 10 svarer her at de kjører for fort «av og til» eller «ofte».