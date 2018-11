4000 andunger må avlives etter låvebrann

– Vi vet at det har vært en propanlekkasje fra en tank som har brent i forbindelse med et fyringsanlegg til et hus hvor det er ender. Brannen er nå under kontroll, sier politiets operasjonsleder Tom Sandberg til NRK.

Nødetatene fikk melding om gasslekkasjen like før klokken halv fem fredag morgen. I brannbilen på vei til stedet fikk de beskjed om at det også hadde begynt å brenne i et bygg.

4000 andunger var oppbevart i bygningen som sto i brann.

– Brannvesenet har stengt av gassen og har fått slukket brannen som var i taket og i flisene på gulvet inne i andehuset, sier Sandberg.

Nesten alle endene ble reddet ut i live, men de overlevende må likevel avlives etter påkjenningen, opplyser veterinær Trude Hegle til NRK.

– Det er en trist og lei opplevelse, sier bonden som nå mister endene sine.

Mattilsynet avliver andungene

Fredag formiddag var Mattilsynet på plass på gården for å avlive andungene.

AVLIVER: Mattilsynet var fredag formiddag på plass i Spydeberg for å avlive endene. Veterinær Marit Wilkens sier at dyrene avlives forskriftsmessig. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Det er en trist hendelse som vi bare må håndtere som alle andre hendelser. Vårt fokus i Mattilsynet er på dyrehelse og dyrevelferd i dette tilfelle, så det er gjort en vurdering at de dyrene som fortsatt lever må avlives, sier veterinær og førsteinspektør i Mattilsynet, Marit Wilkens.

Andungene er bare en til to dager gamle, og de aller fleste overlevde selve brannen.

– Noen døde i brannen, men de overlevende var påkjent av røykutviklingen og noen hadde brannskader. De avlives forskriftsmessig.

Ingen mennesker skadet i brannen

Ingen personer ble skadet i brannen. Men ettersom det var snakk om lekkasje fra en propantank, ble det opprettet en sikkerhetssone med en radius på 300 meter rundt bygningen.

KONTROLL: Brannvesenet fikk raskt stengt av gassen og slukket brannen i taket og flisene. Foto: Freddie Larsen

– Brannvesenet gjør seg nå ferdig på stedet før vi skal se om vi kan finne en årsak til brannen, opplyser politiet.

Mannskapene fra brannvesenet har jobbet med å lufte ut bygget og spyle dreneringen rundt låven for å presse ut restene av propan, men var i 9.30-tiden ferdige på stedet.

En tankbil fra brannvesenet ble likevel stående på gården for å gi vann til endene.