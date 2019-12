– Han erkjenner ikke straffskyld fordi han mener han ikke var tilregnelig, sier mannens forsvarer Reidar Steinsvik til NRK.

Den 34 år gamle mannen ble pågrepet av politiet i sitt eget hjem 28. desember i fjor. Ifølge tiltalen skal han da ha brukt både øks og kniver mot kona si, og hun ble påført over 40 stikk- og huggskader.

Politiet fant henne hardt skadd i boligen, men hun ble senere erklært død på stedet.

I tiltalen kommer det også frem at parets mindreårige sønn skal ha forsøkt å gripe inn og at også han fikk flere stikk- eller huggskader påført med øks eller kniv.

– Tiltalen er ekstremt alvorlig og den gjelder fryktelig alvorlige forhold. Begge barna var til stede da dette skjedde, og sønnen fikk en del skader da vi mener han begikk drapet på kona, sier statsadvokat Andreas Schei, som har tatt ut tiltalen.

Gutten ble skadet, men overlevde og har ingen fysisk varige mén, ifølge Schei. I tillegg ble parets mindreårige datter vitne til farens brutale angrep.

Advokat Reidar Steinsvik forsvarer den 34 år gamle mannen som nå er tiltalt for drap. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Kan ha vært psykotisk

Den 34 år gamle mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i romjula i fjor. Forrige mandag ble han varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Både politiet og tingretten mener det er fare for at mannen skal rømme til hjemlandet Syria.

Mannen forsøkte også å rømme fra Sarpsborg tingrett før et fengslingsmøte i oktober. Han ble imidlertid stanset av politiet etter få meter.

Advokat Reidar Steinsvik sier til NRK at mannen har vært gjennom en full observasjon av to rettspsykiatrisk sakkyndige for å finne ut om han er strafferettslig tilregnelig.

Konklusjonen var at mannen antas å ha vært psykotisk på tiden da drapet i romjula ble begått og at han også var psykotisk under observasjonen i april.

Det er ventet at det blir lagt ned påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Ifølge forsvareren har mannen samarbeidet med de sakkyndige underveis.

Tiltalt for uaktsomt drap på sønnen

Mannen var fra tidligere tiltalt for uaktsomt drap på sin egen sønn, etter at sønnen ble funnet livløs i en badebalje i 2017. Mannen hadde selv ikke fått vite at han var tiltalt for dette da han ble pågrepet i romjula.

– Påtalemyndigheten mener at babyen døde på grunn av uaktsomhet fra hans side, sier Schei.

Siktede mottok psykiatrisk hjelp mens han satt varetektsfengslet for denne hendelsen i 2017.

Begge sakene vil bli behandlet av retten samtidig, bekrefter Steinsvik til NRK. Mannen erkjenner heller ikke straffskyld for hendelsen i 2017.

– Han mener han ikke var uaktsom, men at det var et uhell. Spørsmål om tilregnelighet kan komme inn også der, sier Steinsvik.

Saken er foreløpig ikke berammet i Sarpsborg tingrett.