30 vogntog skaper kaos på E18

– Det er fullstendig kaos her. Det er 30 vogntog som står fast i bakken opp til svenskegrensa, sier lensmann Kay Lund Pettersen i Marker til NRK.

Lensmannen var onsdag formiddag selv på stedet for å dirigere trafikken.

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om saken. Ifølge avisen startet problemene allerede da snøen begynte å falle onsdag morgen og køene på E18 har blitt lange.

– Det er veldig glatt og mye snø. Når vogntogene står i bakken, så betyr det at personbiler og alle andre som skal til Sverige blir stående fast også. Men vi prøver å løsne opp i trafikken nå, sier Pettersen.

Må hjelpe til med kjetting

Politiet har gitt beskjed til vogntogførerne som sitter fast om at de må få kjetting på hjulene for å komme seg videre.

Men dét er det flere av de utenlandske førerne som sliter med.

– Det er ikke alle som er like gode på kjetting. Det var noen polakker som aldri hadde lagt på kjetting før, så der måtte vi bruke litt tid på å hjelpe til, sier lensmann Pettersen.

Han anbefaler folk som ikke absolutt må til Sverige om å la være i dag.

– Dette været kom nok litt brått på for en del vogntogførere, men vi regner med at det løser seg opp etter hvert. Men hvis ikke man absolutt må til Sverige nå, så anbefaler vi sterkt å vente. Det kommer til å bli forsinkelser her, fastslår Pettersen.

Vogntogførerne har fått klar beskjed fra politiet om å legge på kjetting. Foto: Politiet

Vanskelige forhold

Smaalenenes Avis har snakket med Pål Kopperud i Veidrift, som beskriver et værskifte som er krevende å rå med.

– Vi har hatt en del regn som har vasket alt salt av asfalten. Når det da plutselig slår om fra regn til snø, blir det vanskeligere enn vanlig å få snøen av veien fort nok, sier Kopperud til avisen.