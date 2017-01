2016: Store beslag av øl og hasj

Tollerne på Svinesund beslagla store mengder alkohol og narkotika i fjor. Oppgangen fra 2015 for alkoholholdige varer var på drøyt hundre tusen liter og for narkotika drøyt 400 kilo. Kontorsjef i tollvesenet, Wenche Fredriksen, forteller at øl og cannabis trekker statistikken opp.