19 viltpåkjørsler på tolv timer

I løpet av tolv timer fra klokken seks i går kveld skjedde det 19 viltpåkjørsler i Värmland län. En elg ble påkjørt i Årjäng, rett øst for grensen ved Ørje, melder SVT Värmland. Tilsammen er femten rådyr, to elger, en hjort og et villsvin påkjørt. Ingen personer er skadet i forbindelse med ulykkene.