18 000 i bot etter bytur

En 32-årig fra Fredrikstad- har fått 18 000 kroner i bot etter at han slo seg vrang på byen i april. Overstadig beruset ble han kastet ut fra et av byens utesteder og fulgte ikke politiets pålegg om å dra fra sentrum. Fredrikstad tingrett la vekt på at mannen er bøtelagt for tilsvarende forhold tidligere.