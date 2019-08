17 bilister tatt for mobilbruk på samme skolevei

– Inntrykket er at det nesten er uuttømmelig når det gjelder å ta folk for mobilbruk bak rattet, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli, som leder trafikkorpset i Oslopolitiet.

Over hele landet gjennomfører politiet kontroller i forbindelse med skolestarten.

I snart 20 år har det vært forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon under bilkjøring. Likevel rapporterer politiet om nedslående resultater fra de to første dagene med kontroller.

Trafikkorpset i Oslo politidistrikt skrev mandag ut 40 forenklede forelegg for mobilbruk. Til sammenligning skrev de ut 662 forelegg for det samme frem til 1. juni i år - eller drøyt fire om dagen i snitt.

– Når det gjelder mobilbruk er det nesten som forventet, dessverre, sier Grønli.

Bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring gir en bot på 1700 kroner samt to prikker i førerkortet.

Finn Erik Grønli i trafikkorpset i Oslo politidistrikt er ikke overrasket over at politiet har stanset mange bilister som bruker mobilen mens de kjører. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

UP: – Et varsko til foreldrene

I Fjordveien i Moss stanset politiet 10 bilister for mobilbruk mandag. Da de var tilbake samme sted tirsdag formiddag stanset de ytterligere sju.

Kontrollene ble gjort like ved Melløs skole, en barneskole med rundt 360 elever.

– Det er et varsko til foreldrene og de som bor i området. Tenk hvis man er uoppmerksom på grunn av mobilbruk og kjører på et barn. Det er ikke verdt det, sier fungerende UP-sjef Stig Inge Bakken i distrikt Øst.

– Skal vi ha slike sjåfører på veien, som er så likegyldige til barna våre? spør han.

Paal Gunnar Mathisen er distriktsleder i Trygg Trafikk i Østfold. Foto: Trygg trafikk

UP har foreløpig ingen oversikt over overtredelsene de to første dagene med kontroller, men basert på tall NRK har hentet inn, er minst 90 personer tatt for mobilbruk i kontrollene som er gjennomført.

I både Ski i Akershus og Melhus i Trøndelag har 10 bilister blitt bøtelagt. Det er også delt ut bøter i Rygge, Fredrikstad, Sandefjord, Tønsberg og Skien.

– Jeg er ikke veldig overrasket, dessverre. Folk vet mye bedre, men jeg skulle ønske at de også gjorde bedre, sier Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk.

Politiet i Moss har bøtelagt til sammen 17 bilister for mobilbruk på Fjordveien, like ved Melløs skole. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Voksne må ta ansvar

Grønli i trafikkorpset i Oslo sier at de bruker de ressursene de kan på å holde skoleveiene trygge de kommende ukene.

– Barn er små og ofte i skjul bak andre biler eller busker. De har liten eller ingen erfaring i trafikken og de er impulsive og har et uforutsigbart handlingsmønster. Da må vi voksne ta ansvar for at de skal ha det trygt, sier han.

Mathisen i Trygg Trafikk bor selv ved en skolevei og forteller at han daglig ser bilister som kjører med mobilen i hånda. Flere av bilistene har med barna i baksetet.

– Vi har en lang vei å gå og folk må skjerpe seg, sier han.