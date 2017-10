16-åring med skytevåpen truet dame

En 16 år gammel gutt har blitt pågrepet av politiet i Sarpsborg, etter at han brukte et skytevåpen til å true en kvinne ved Sarpsborg jernbanestasjon. Det skriver politiets operasjonsleder på Twitter. Ved pågripelsen viste det seg at skytevåpenet var en softgun. Pågripelsen fant sted ved Torsbekkveien.