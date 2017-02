– Det var en 16-åring som var på et dataparty på Hvaler. Vedkommende ble stanset av politiet da han kjørte en bil, forteller operasjonsleder i politiet, Villy Meyer.

Over 100 ungdommer har vært samlet i Hvalerhallen i helgen for å delta på et datatreff. 16-åringen som ble stanset var en av deltakerne.

– Det var vi som meldte fra til politiet. Våre vakter oppdaget først at gutten hadde drukket alkohol, så satt han seg inn i en bil og kjørte av gårde, forteller leder i Esports LAN Gaming, Kolbjørn Westberg.

Det er Esports LAN Gaming som arrangerte treffet.

– Kom ikke langt

Arrangørene av datatreffet har hatt rundt 20 vakter i Hvalerhallen siden torsdag. De er godt fornøyde med samarbeidet med politiet.

– Han kom heldigvis ikke så langt. Politiet responderte raskt, sier Westberg.

– Det er sjelden vi stanser så unge kjørende i bil. Og enda mer sjeldent med berusede 16-åringer, sier operasjonslederen.

Ifølge arrangørene fremsto gutten som synlig beruset. Politiet tok 16-åringen med til legevakten for å ta blodprøver.

– Han var beruset på alkohol, men vi har ikke resultatene av blodprøvene enda, opplyser Meyer.

Politiet har snakket med en del vitner på datatreffet.

– Vi er veldig glad for at ingen ble skadet, sier Westberg.