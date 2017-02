Endrer ikke utslippstillatelse

Fylkesmannen vil ikke endre utslippstillatelsen til bedriften Aker Solution i Moss etter fjorårets naboklager. Flere beboere i Moss rapporterte om søvnløshet og stress på grunn av kraftig støy under et skipsanløp ved bedriften. Fylkesmannen mener det er lite sannsynlig at støynivået blir like høyt igjen, og vil derfor ikke endre Aker Solutions tillatelse