14-åring knivstukket på skole

Politiet rykket ut til skolen etter å ha fått melding om knivstikkingen klokken 12.10 i formiddag.

Ifølge operasjonssleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt var det rektoren ved skolen som varslet dem om knivstikkingen.

– Det var rolig på stedet da vi kom frem og det var kontroll på både kniven og de involverte elevene. Det er foreløpig ukjent hva som var foranledningen, sier Knudsen.

Det var Fredriksstad Blad som først meldte om hendelsen.

– Alvorlig

Den 14 år gamle gutten ble avhørt av politiet før han ble fraktet til legevakt for en sjekk. Han skal ikke være alvorlig skadet.

– Det er snakk om overfladiske skader, men det er likevel en alvorlig sak når en skoleelev har med seg kniv på skolen. Vi har tatt med oss den mistenkte gutten for å gjennomføre et avhør. Så får vi se på videre tiltak i og med at han er så ung, sier Knudsen.

Rektor Tone Gunnersen ved Hvaler ungdomsskole sier at elevene blir ivaretatt etter knivstikkingen.

– Alt av beredskapsplaner ble umiddelbart iverksatt og vi hadde kontroll før politiet kom. Nå har de tatt over saken, og jeg ønsker derfor ikke å kommentere noe mer rundt hva som har skjedd, sier hun til NRK.

De involverte guttenes foreldre er informert om saken, og både skolen og kommunens kriseteam følger opp saken, forteller rektoren.