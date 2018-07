13.000 får endringer i adressen

Det er Posten som melder om endringene av postnumre.

Dette er de viktigste endringene for postnummer og poststedsnavn:

Østfold: Gressvik ved Fredrikstad får to nye postnummer.

Østfold: Spydeberg, Mysen og Rakkestad får ett nytt hver, i tillegg til det de har i dag.

Hordaland: Frekhaug og får et nytt postnummer for område utenfor sentrum.

Sogn og Fjordane: Nordfjordeid får et nytt postnummer for område utenfor sentrum.

Hedmark: Postnummer 2484 Øvre Rendal opprettes.

Akershus: 1474 Nordbyhagen endrer navn til 1474 Lørenskog.

Møre og Romsdal: 6652 Surna endrer navn til 6652 Surnadal

I tillegg får omtrent 200 postboksanlegg egne postnumre. Disse har tidligere hatt samme postnummer som gateadressene i området.

– Postnumrene dekker landet som et puslespill uten manglende brikker. Noen ganger endrer ting seg, for eksempel at noen kommuner får flere innbyggere eller at det kommer forslag om endringer fra kommune, organisasjoner eller velforeninger på grunn av lokale eller historiske forhold. Alt i alt er dette for å få en så effektiv postdistribusjon som mulig, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Kartene under viser hvilke steder det innføres nye postnummer-områder.

Får brev om endring

Alle som får nye postnumre må bruke disse fra 1. oktober.

– Alle som omfattes av endringene vil få et brev om dette innen 1. august.

En detaljert oversikt over endringene vil bli lagt ut på bring.no. Endringene er også tilgjengelige på Postens adresse- og postnummersøk fra 1. oktober.

Eckhoff forteller at de vil fortsette å levere til det gamle postnummeret i en overgangsperiode.

Pressesjef John Eckhoff forteller at de nye postnumrene skal gjøre postleveringen mer effektiv. Foto: Håvard Jørstad

– Men etter hvert vil feil adresse forsinke postgangen, og det er ikke positivt verken for oss, for den som sender eller for den som skal motta. Derfor ber vi alle som får nytt postnummer om å varsle kontaktene deres om det nye nummeret.

Posten gjennomfører årlig endringer i postnummerne. I 2016 ble det gjennomført store endringer postnummerne, da over 40.000 tusen ble berørt.