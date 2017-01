13 mister jobben

13 ansatte i Mysen-bedriften Aas klimaservice AS mister jobben etter at bedriften er konkurs, melder Smaalenenes Avis. Det skal være tap på et større byggeprosjekt i Oslo som er den direkte årsaken til konkursen. I 2015 hadde bedriften 23 ansatte, mens de 13 gjenværende ansatte hovedsakelig er polakker som er hjemme på juleferie, melder avisen.