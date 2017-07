11 sauer angrepet av ulv i Halden

Jarle og Marie Herrebrøden har drevet med sau i 17 år, men aldri tidligere vært utsatt for ulveangrep.

Nå har de hatt besøk av ulven to ganger siden natt til søndag. Totalt elleve av sauene deres har mistet livet på et beite hvor Herrebrøden hadde en flokk med 38 dyr.

– Vi leier beiter ved Østerbo utenfor Halden. Natt til søndag tok ulven sju sauer, og etter å ha våket over sauene natt til mandag og natt til i dag kom den på nytt. Klokken tre i natt tok den fire nye dyr, forteller Jarle Herrebrøden til NRK.

Han forteller videre at de lå i bilen sin midt inne på beitet for å passe på, og at de natt til i dag hadde ulven omtrent 12 meter foran seg før den angrep sauene.

– Vi hadde med oss børsa, men tilfeldigheter gjorde at vi ikke fikk skutt. Det var for mørkt og det var også en rev inni bildet, så vi var litt i villrede. Jeg siktet på den og angrer nesten på at jeg ikke skjøt da, sier han.

Ifølge Herrebrøden sto ulven drøyt 12 meter unna dem da den kom tilbake til beitet natt til tirsdag. Foto: Privat

Nærme hundrevis av mennesker

Herrebrøden har hatt besøk av folk fra Statens Naturoppsyn, som ifølge ham konkluderte med at det er snakk om ulv.

Det bekrefter også rovviltansvarlig i Østfold, Ida Glemminge, til Halden Arbeiderblad. Hun sier til avisen at angrepene har skjedd i et område hvor det er stasjonær ulv, og at dette angrepet er det første som er registrert i Halden-området i år.

Sauene ble angrepet i nærheten av evangeliesenteret ved Østerbo - der det i disse dager er landsstevne med flere hundre mennesker. Foto: Privat

Sauebonden håper nå på å få fellingstillatelse på ulven. Dersom han ikke får det, må han flytte resten av flokken hjem til gården i Rokke.

Angrepene skjedde i et område hvor det i disse dager er samlet flere hundre mennesker på et sommerstevne i regi av evangeliesenteret ved Østerbo.

– Det er nok 60 meter fra den ene sauen som ble angrepet til den nærmeste campingvogna. De lurer vel på hva de skal opplyse om eller ikke, men det er et stort stevne der med 3–400 mennesker, så de må vel fortelle at det er ulv i området, sier Herrebrøden.

