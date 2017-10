10 000,- i bot for SV-politiker

Østfold SV's stortingsrepresentant Freddy Øvstegård må betale en bot på 10 000 kroner for sivil ulydighet. Øvstegård og andre aktivister lenket seg fast til anleggsmaskiner for å protestere mot dumping av gruveslam i Førdefjorden. – Dommen er som ventet, nå skal jeg kjempe for Førdefjorden på andre måter, sier Øvstegård til Sarpsborg Arbeiderblad.