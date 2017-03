Sparta ligger under med fire mål

Sparta-målvakt Samuel Ward fikk en Stavanger-spiller over seg i første periode, i andre periode startet Spartas andrekeeper Jens Kristian Lillegrend i mål. Stavanger scoret to mål på under et halvt minutt i begynnelsen av andre periode. Begge kom ved Stavangers kaptein Kristian Forsberg. Mot slutten av perioden fortsatte Stavanger festen med Eirik Salsten og Spencer Humphries. Stillingen er 4–0.