08 kan klatre til andreplass på tabellen - følg kampen her

08 har ett tap (1-0 mot Sandefjord) og to uavgjort (0-0 mot Brann og Odd) på de tre siste kampene.

Men når Brann heller ikke har klart å vinne på de tre siste kampene, så kan Sarpsborg med uavgjort mot Lillestrøm komme opp på like mange poeng som andreplass Brann og tredjeplass Molde.

Skulle det derimot bli seier mot Lillestrøm på Sarpsborg stadion i dag, så vil Sarpingene klatre opp i ryggen på Rosenborg, og kun være tre poeng bak serielederne på tabellen.

Kan hoppe på tabellen

Lillestrøm kan på sin side ta et enda større byks på tabellen enn Sarpsborg. Akershuslaget ligger så langt på en 10. plass, men kan med en seier hoppe til en 6. plass på tabellen. Dermed vil det være kun to poeng for Lillestrøm opp til andreplassen.

Bortelaget er nemlig inne i en flytsone, og har fire seiere på de fem siste kampene.

Sarpsborg-seier på Åråsen

Sist lagene møttes i Eliteserien var på «fotballens nasjonaldag.» Den gangen vant sarpingene 2–1 på Åråsen. Kristoffer Zachariassen og Patrick Mortensen skåret for bortelaget, mens Simen Kind Mikalsen stod for hjemmelagets skåring.

Ingen Sarpsborg 08-spiller har noen gang skåret flere enn seks mål i serien i løpet av en sesong. Patrick Mortensen så ut til å slå rekorden etter seks skåringer på de tolv første kampene. Men på de tre siste kampene har det blitt stopp for dansken, og 08 venter fortsatt på Mortensens syvende skåring.

Lillestrøm signerte tidligere i dag den nigerianske midtbanespilleren Charles Chinedu Ezeh. Det melder klubben på sine hjemmesider. 19-åringen har skrevet under på en fireårskontrakt med LSK. Ezeh er ikke spilleklar til kveldens kamp.