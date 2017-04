-Samme ulv observert flere steder på Østlandet

– Ut ifra ett av bildene så fikk jeg se at den har en mørk flekk over ryggen, derfor sammenlignet jeg med de andre bildene og filmene som har blitt tatt tidligere. Og da så jeg at den flekken gikk igjen på alle bildene. Jeg har ikke sett en slik flekk på annen ulv, så da skal det en del til før det er flere ulver med samme flekken i pelsen, sier Willberg som er rovviltansvarlig for Statens Naturoppsyn i Oslo, Akershus og Østfold.

Ulven ble observert av flere personer i Sarpsborg på torsdag. For to uker siden ble den filmet i Eidsberg.

På disse stedene har ulven blitt observert Ekspandér faktaboks 15. april: Eidsberg

18. april: Ås

25. april: Ski

27. april: Trøsken, Sarpsborg

27. april: Grålum, Sarpsborg

– Ulv som har forlatt oppvekstreviret

Willberg forteller at dette er en ett år gammel ulv som nettopp har forlatt reviret.

– Alle ulver forlater oppvekstreviret sitt, for så å dra ut for å finne et nytt sted å slå seg ned. Og da kan de vandre rundt i ganske lang tid før de finner det, forteller han.

Henrik Delås-Ljunggren var en av dem som fikk oppleve å se ulven på nært hold i Sarpsborg på torsdag. Han tok raskt opp telefonen og filmet dyret.

– Det var en mektig opplevelse. Jeg har aldri sett ulv i det fri før, sa han til NRK etter observasjonen.

-Hold hunden i bånd

Mange er usikre på hva de skal gjøre i situasjoner der de møter ulv. Men man trenger ikke gjøre noe spesielt, forteller Anne Tangen i viltnemnda i Sarpsborg. Hun har fått mange henvendelser etter at ulven ble observert i går.

–Man behøver ikke å gjøre noe spesielt, men de som har hund må jo ha den i bånd. og det skal de jo også, for det er båndtvang. Men selv om man ikke skal gjøre noe spesielt, så bør man heller ikke følge etter den, forteller hun.

Det er mest sannsynlig den samme ulven som har blitt fotografert i Sarpsborg og dette fra Ås i Akershus. Her er bildet Live Matre Isaksen (10) tok på vei til skolen den 18. april. Foto: Live Matre Isaksen

Og at man ikke bør følge etter ulven er Willberg enig i.

– Hvis man møter denne ulven så kan man trekke seg unna. Spesielt hvis man har hund i bånd, for ulven kan være spesielt interessert i hund. Eventuelt kan man rope til den dersom man føler at det hjelper. Jeg har sett på noen av de klippa som ligger på nett, og denne ulven ser egentlig ganske stresset ut.

–Kan den komme til å angripe mennesker?

–Verken denne eller andre ulver har vist aggressivitet. Så den vil nok heller flykte i møte med mennesker, sier han.

Ikke nødvendig å ringe politi

Mange har ringt til viltnemnda og politiet etter å ha observert ulv, men det er ikke nødvendig mener Jan Huseklepp Wilberg.

–Det er egentlig ikke noe stort poeng i å ringe politi eller viltnemnda. Man kan heller eventuelt kontakte oss i Statens Naturoppsyn for å melde ifra om at du har sett ulv. Eller så kan man registrere observasjonen på Skandobs som er en registreringstjeneste som er felles for Norge og Sverige, forteller han.