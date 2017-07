- Uheldig med deltidsstillinger

Sykepleierforbundet i Østfold mener det er ressurssløseri at kommunene har så mange deltidsstillinger for syklepleiere. - Det betyr at vi må utdanne to sykepleiere for å fylle ett årsverk, noe som er misbruk av samfunnets ressurser, sier leder Karen Brasetvik. I Østfold er det noen små kommuner som kun tilbyr deltid, mens ingen kommuner har mer enn to av tre ansatte i heltidsstillinger.