Tirsdag opplyste Rikshospitalet at en 18 år gammel mann fra Bærum var død etter å ha fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse etter en russetur til Ios i Hellas.

18-åringen var smittet av en sjelden form for hjernehinnebetennelse, som kommer av meningokokk B-infeksjon.

På bakgrunn av dette ønsket Bærum kommune å informere om et annet smittetilfelle, men dette skal ha vært påvist én uke tilbake i tid.

Smittevernoverlege i Bærum, Bjørg T. Dysthe, forklarer at de vanligvis ikke ville informert om dette.

– Men det har vært påvist tidligere, en uke tilbake i tid, sier hun til NRK.

Dysthe sier videre at denne personen også var 18 år og hadde vært med på russetur. Men denne personen er frisk nå og var kort innlagt.

– Det var ikke alvorlig invasiv meningokokk sykdom, så det tilsier ikke at det er flere og at det er et utbrudd, men det er samme type bakerier som var funnet.

Det skal ikke ha blitt avdekket noen flere syke, forklarer hun.

Mange i lokal miljøet er bekymret, og det skal ha vært 230 ungdommer innom legevakten i Bærum tirsdag.

– Av de var det ingen som trengte noe ytterligere innleggelse eller legetilsyn av betydning.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

– Både ungdommer og foresatte er forståelig nok bekymret. Vi har gjentatt rådet om hva man bør følge med på, sier hun til TV 2.