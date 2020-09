Yrkessjåfører dropper koronatest: – Visste ikke om tilbudet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag forrige uke åpnet testsenteret på Svinesund, hvor alle som kommer fra Sverige kan teste seg for koronasmitte om de vil.

Mange har benyttet seg av tilbudet. I løpet av den første uka i drift har senteret talt nær 600 avlagte prøver. Men yrkessjåførene, som passerer landegrenser titt og ofte, dropper den frivillige testen

– Det er svært få yrkessjåfører som har testet seg, jeg er faktisk usikker på om vi har testet noen i det hele tatt, forteller Solfrid Randal, enhetsleder ved Helsehuset i Halden.

Tall fra Statens vegvesen viser at det kom over 7300 lastebiler og vogntog inn i landet ved Svinesund forrige uke.

Randal forstår at yrkessjåførene har det travelt, men understreker at det hadde vært best om de tok seg tid til å avlegge en test likevel.

– Konsekvensen kan jo potensielt være at de bringer med seg smitte inn til Norge, sier hun.

TESTSTASJON: Det har vært stor pågang ved den nye teststasjonen på Svinesund siden åpningen forrige uke, men få yrkessjåfører har testet seg. Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Hadde aldri hørt om tilbudet

En av sjåførene som stadig vekk passerer grensa, er svenske Charlie Gullbrandsson. Han forteller at han gjerne kunne ha tatt en koronatest.

– Hadde jeg visst om tilbudet tidligere, så skulle jeg testet meg en dag jeg hadde litt tid til overs, forteller Gullbrandsson.

Han synes det er merkelig at ikke han har fått vite om testsenteret før nå.

– Jeg har vært her en ukes tid, men har ikke sett noe informasjon om testing noe sted.

INFO: Til tross for skilt som dette med informasjon, er det flere av yrkessjåførene som ikke visste at det var en teststasjon på Svinesund. Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Gullbrandsson mener dog at det er liten fare for at han drar med seg noe smitte over grensa.

– Jeg kjører bare til ett sted i Norge, og ikke engang der er jeg i direkte kontakt med noen. Så jeg føler meg trygg.

Solfrid Randal forteller at de allerede er i gang med å se på skiltingen, og om de trenger å tydeliggjøre informasjonen.

– Slike tilbakemeldinger er viktige for oss, og vi har allerede planer om å få opp flere skilt, slik at flere får med seg at det er en teststasjon her, forteller Randal.

Risikerer økonomiske utfordringer

Gullbrandsson forteller at han ikke frykter å bli satt i en eventuell karantene, men ikke alle yrkessjåfører er i samme posisjon som svensken.

Yrkessjåfør Øystein Barstad forteller at en eventuell karantene eller isolasjon kan bety store økonomiske utfordringer.

– Jeg har ikke tid til å bli syk, og det vil være en stor økonomisk belastning å la bilen stå.

Barstad forteller at for hver dag lastebilen må stå, taper han penger. Men skulle det først skje, er han klar på hva han ville valgt.

– Ingen inntekter betaler ikke regningene, men jeg vil jo heller det enn å smitte andre, sier han.