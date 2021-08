En fersk rapport fra Røde Kors viser at åtte av ti jenter mellom 16 og 19 år føler seg ofte eller av og til ensomme.

– Jeg trodde nesten tallene skulle være enda høyere. Alle jeg snakker med, og spesielt i den perioden vi har vært igjennom, sier at de har følt på en dypere ensomhet, sier Sandra Thoen (23).

Youtuberen har selv vært åpen om at hun kan føle seg ensom. Spesielt når strømmen i sosiale medier viser tilsynelatende lykkelige mennesker som gjør noe spennende.

Sandra Thoen er ikke sjokkert over at så mange unge jenter føler seg ensomme. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Tidligere i år la hun ut en post til sine 70.000 følgere på Instagram og spurte hvordan de hadde det. Flere tusen svarte.

– Det var ganske overveldende, for jeg trodde at det bare var meg som gikk og kjente på dette. Men det gikk mye i «ensomt», «jævlig» og «dritt», sier Thoen.

Overrasket over de høye tallene

I den samme Røde Kors-undersøkelsen svarer bare halvparten av ungdommene at det går bra med dem. Det gjør generalsekretær Bernt G. Apeland bekymret.

– Det er alvorlige funn. Vi har tett kontakt med barn og unge i Norge og får noen indikasjoner på at det er mye ensomhet. Men selv for oss var tallene overraskende høye, sier han.

Røde Kors hadde 30.000 henvendelser til sitt samtaletilbud Kors på halsen i 2020. Ett tema dominerte: Ensomhet.

Generalsekretær Bernt G. Apeland ble overrasket over hvor mange norske ungdommer som svarte at de var ensomme. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Undersøkelsen ble gjort i februar og mars, mens korona-restriksjonene var på det strengeste. Men ifølge en analyse fra Statistisk Sentralbyrå fra mai i år, viser flere undersøkelser at økende ensomhet blant ungdom er en langvarig trend.

Om «Psykt ensom»-undersøkelsen Ekspandér faktaboks Undersøkelse utført av Opinion på vegne av Røde Kors blant 761 unge i alderen 16-19 år, samt ti dybdeintervjuer i samme målgruppe.

Utført 12. februar til 3. mars 2021.

Ungdommene ble bedt om å vurdere sin situasjon akkurat nå.

72 prosent svarte at de ofte eller av og til følte seg ensomme for tiden (82 prosent av jentene og 63 prosent av guttene).

50 prosent svarte at det gikk bra med dem. 20 prosent sa det gikk dårlig, mens de resterende 30 prosentene svarte verken eller.

67 prosent svarte at de hadde følt seg nedfor eller trist den siste uken (79 prosent av jentene, 56 prosent av guttene).

Apeland tror at mange ungdommer fortsatt vil kjenne på ensomhet selv om Norge gjenåpnes.

– Paradoksalt nok kan det gjøre det verre også. Nå er man en del et stort fellesskap av ensomme, men når samfunnet er gjenåpnet så er det de med størst plager som blir sittende igjen på gutte- eller jenterommet, sier Apeland.

– Ensomhet er også normalt

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup sier at man må ta ensomhet på alvor. For noen oppleves det som en håpløs situasjon – og i verste fall kan risikoen for selvmord øke.

Samtidig minner hun om at ensomhet også er en helt normal opplevelse som de fleste av oss tidvis vil kjenne på gjennom livet.

– Ensomhet er ikke farlig i seg selv, men noe mange både tåler og opplever at de kan gjøre noe med, sier Djup, som arbeider ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen.

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup vil normalisere ensomhet. Foto: Klinikk for krisepsykologi

Hun tror i mange tilfeller at opplevelsen av å være ensom kan gjøre oss mer bevisste på hva som er viktig for oss. Det kan igjen gjøre oss flinkere til å oppsøke andre, by mer på oss selv eller melde oss inn i turlag eller andre foreninger.

En løsning for å føle på tilhørighet, kan være å gi omsorg til andre eller engasjere seg i noe som er større enn en selv, som for eksempel politikk eller frivillig arbeid.

– Hvis vi retter blikket for mye innover og kun tenker på egne behov og hvordan vi skal realisere oss selv, så tror jeg vi forsterker følelsen av å være alene i verden, sier Djup.

Ny type ensomhet

Sandra Thoen sier hun føler seg mindre ensom nå enn tidligere i år. Særlig én ting har hjulpet henne: Å være åpen om ensomhetsfølelsen med sine nærmeste og i sosiale medier.

– Det har vært veldig viktig for meg å snakke om det med en nær venn eller med mamma, sier hun.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Thoen er likevel spent på hvordan det blir når Norge gjenåpnes.

– Det er lett å tenke at alt skal løse seg. Men plutselig skal alle ut og feste og reise, og sitter man der kanskje uten å bli invitert. Det blir en helt ny type ensomhet som vi bør forberede oss på, sier hun.

