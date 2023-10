Svart humor-profil ut mot influenser etter Palestina-video

«Jeg har bevisst valgt å ikke bruke min stemme».

Influenseren Linnea Løtvet har terget på seg store deler av sosiale medier etter en video publisert på plattformen TikTok.

I videoen sier Løtvet at hun ikke vil ikke kommentere den pågående konflikten og krigen i Israel og Palestina.

Hun sier bakgrunnen for at hun ikke velger å engasjere seg i debatten er at hun ikke har nok kunnskap.

Komiker Yousef Hadaoui reagerer på Løtvets video der hun sier hun bevisst har valgt å ikke bry seg om konflikten. Foto: Heiko Junge / NTB

Det får komiker Yousef Hadaoui til å reagere.

– Når du går ut og sier at du ikke vil snakke om Israel og Palestina så har du begynt å snakke om det. Vær heller stille, sier Hadaoui.

Han påpeker at influensere har makt.

– Alle vet at influensere velger saker de selv bryr seg om, akkurat som meg selv, sier komikeren kjent fra NRK-programmet Svart Humor.

Yousef Hadaoui reagerer på at influenseren Linnea Løtvet legger ut en video der hun sier hun ikke ønsker å si noe. Du trenger javascript for å se video. Yousef Hadaoui reagerer på at influenseren Linnea Løtvet legger ut en video der hun sier hun ikke ønsker å si noe.

Hevder det er nådeløst

Fredrikstad-bosatte Linnea Løtvet har de siste årene blitt en stor influenser på sosiale medier, og vært med i TV-programmet Bloggerne.

Hun har nesten 350.000 følgere på TikTok og over 60.000 på Instagram.

– Jeg tenker at kritikken bærer feil fokus. Fokus bør være på å hjelpe til fred der konflikten foregår, ikke om å tvinge meg eller andre influensere til å ta en side eller ytre seg, sier hun.

Linnea Løtvet under Vixen awards 2021. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

En rekke norske profiler har de siste dagene kritisert kolleger for å ikke bruke stemmen i den offentlige debatten. Blant dem Hkeem, Sophie Elise og Fetisha Williams.

Løtvet mener budskapet hennes i videoen har blitt misforstått.

– I den verden vi lever i er det nådeløst å bli misforstått. Jeg har ingen tanke om å bli en mer politisk aktiv person fordi jeg er en influenser, sier Løtvet.

Reagerer på ulik oppmerksomhet

Siden krigens start den 7. oktober har minst 1400 israelere og 7000 palestinere blitt drept. Blant dem er tusenvis av barn.

Yousef Hadaoui understreker at han ikke kjenner Løtvet, men reagerer på hennes bevisste valg.

En palestinsk mann bærer et skadet barn bort etter et Israelsk angrep mot Khan Younis i Gaza.

– Flere mørke barn har de siste dagene kommet bort til meg i fortvilelse over at ingen bryr seg om de som ser ut som dem. Vi ser vonde bilder fra Palestina, sier Hadaoui.

Han peker på oppmerksomheten rundt krigen i Ukraina, og at hvordan en sak om at 1000 kjæledyr var reddet fra det krigsherjede landet i Europa fikk stor oppmerksomhet.

– Jeg liker virkelig ikke at barn føler seg forskjellsbehandlet. Dette preger meg. Vi må steppe opp og snakke høyt om denne forferdelige krigen også, sier komikeren.

Linnea Løtvet forstår at hun og andre influensere har stor påvirkningskraft, men ber om at fokuset endres.

– Jeg synes fokuset burde være på å promotere å hjelpe til, fremfor å angripe hverandre for å være usikker på hvordan man skal posisjonere seg til tematikken, sier hun.