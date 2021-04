Vurderer evakuering fra gressbranner

Det er snakk om mange småbranner over en større strekning langs toglinjen ved Meheiaveien.

I tillegg er det spredningsfare til bebyggelse i området, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Politiet skrev først at hus måtte evakueres, men rundt klokken 15.16 søndag opplyser de at det ikke er behov for evakuering per nå.

Vannvogn på vei

Rundt 20 minutter senere meldte politiet at brannvesenet ikke lenger er veldig bekymret for brannen, og at en skinnegående vannvogn er på vei til stedet.

Mange branner i Agder

Det varme været i Sør-Norge de siste dagene har gjort at bakken har tørket raskt opp og tørst gress fra i fjor brenner lett. Det har ført til flere gressbranner søndag.

I Bjåstølveien i Kvinesdal kom sviing ut av kontroll i formiddag. Det er ikke umiddelbar fare for spredning til bygninger og siste melding fra brannvesenet på stedet er at de har slukket brannen på alle flanker og at det kun er midt inne i området det er åpne flammer. Det vil, ifølge politiet, være videre slukking og vakthold utover kvelden. Det blåser kraftig området.

Også på Livollen i Kvinesdal kommune har brannvesenet rykket ut på gressbrann, her er situasjonen foreløpig uavklart.

I Bygland har brannvesenet returnert til stasjonen etter å ha slukket en gressbrann ved Fånesfjelltunnelen.

Også i Hægeland brøt det ut gressbrann på Osodden i Eiken. Der driver brannvesenet med etterslukking.

Det er stor gressbrannfare i lavereliggende strøk i Agder og politiet anmoder folk på det sterkeste om å være forsiktig med ild nå.

Travelt for brannvesenet i Vestland

– På fredag var det såpass trøkk her at vi måtte få inn ekstrahjelp. Det var ekstremt, sier fungerande vaktkommandør i 110 Vest, Shahrooz Lahooti.

Det brant også flere steder lørdag, men søndag har det vært roligere. Enn gressbrann kom ut av kontroll på Varaldsøy like etter 12.30, det samme gjorde en på Manger i Alver like før klokka 16.00. Begge brannene ble slukket før de gjorde alvorlig skade.

110-sentralen får også meldinger om brannar det er kontroll på, og ikke minst om planlagt bålbrenning.

– De har kommet inn på løpende bånd, sier Lahooti.

Tidligere i uken opplyste Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at det så langt i år er rapportert inn 194 gressbranner og 26 branner i skog og utmark