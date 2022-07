Vurderer å sperre av områder rundt Freya

De siste dagene har innbyggerne i Oslo blitt bedt om å holde avstand til Freya, men fortsatt er det mange som oppsøker den populære hvalrossen. I et innlegg på Facebook skriver Bymiljøetaten at de er i dialog med politiet og Fiskeridirektoratet, og at avsperring av mindre områder er noe som vil bli vurdert.



I innlegget skriver de at forstyrrelser fra nærgående folk og båter kan stresse Freya, men at hvalrosser normalt ikke utgjør noen fare så lenge man holder god avstand.



– Nærgående folk kan framprovosere fluktsituasjoner der Freya skader seg selv på båter eller brygger. Det kan også føre til situasjoner der dyret blir vurdert å utgjøre en fare for mennesker. Dette kan utløse ønske om at Freya skal avlives, noe vi må unngå, skriver Bymiljøetaten.



Freya har ødelagt flere båter. Men har hun først lagt seg til rette i en båt, er skaden ofte allerede skjedd, påpeker etaten.



– Dersom hun blir jaget fra et sted, er det stor sannsynlighet for at hun finner seg en annen båt, slik at skadene totalt sett blir større enn nødvendig. Det er derfor viktig å unngå unødige forstyrrelser.