Helt på tampen av rettsdagen kom spørsmålet om de sakkyndige var sterkt i tvil om den tiltalte var syk også da drapet skjedde.

– Vi er ikke i tvil, svarte psykiater Kjersti Anne Lyngstad.

Hun og spesialist i psykiatri, Synne Sørheim var hovedpersoner på dag to av den nye rettssaken etter Vollen-drapet i 2014.

Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept da hun var på nattevakt på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker.

Anna Kristin Gillebo Backlund (30) jobbet som miljøarbeider på barnevernsinstitusjonen.

Alene passet hun på en 15 år gammel jente.

Anna Kristin ble kvalt og knivstukket til sammen 21 ganger natt til tirsdag 28. oktober 2014.

Da saken var oppe for retten sist gang, mente de sakkyndige at 15-åringen led av en personlighetsforstyrrelse. At hun ikke var psykotisk og dermed tilregnelig.

Jenta ble dømt til forvaring i ni år.

Den gang var hun tidenes yngste som var dømt til forvaring her i landet.

Dommen ble bekreftet i Høyesterett.

Etter at saken var oppe for retten, har jenta skiftet juridisk kjønn og omtales i dag som mann.

Saken er gjenopptatt fordi nye psykiatrisk sakkyndige tidligere i år gjennomførte en ny observasjon av den straffedømte.

De mener 23-åringen lider at en psykose.

Torsdag forklarte de to nye sakkyndige, Kjersti Anne Lyngstad og Synne Sørheim seg i retten.

De to spesialistene i psykiatri, Kjersti Anne Lyngstad og Synne Sørheim, har gjort den nye vurderingen av 23-åringen.

Stemmer i hodet

Retten fikk torsdag høre en grundig gjennomgang av de sakkyndiges arbeid med den tiltalte og hvordan de har kommet frem til den nye konklusjonen.

– Vår sak handler om en avveining mellom schizofreni og personlighetsforstyrrelse, forklarte Sørheim.

De sakkyndige har blant annet gått gjennom alle tilgjengelige journaler om 23-åringen fra han var 11 år. Da var han for første gang i kontakt med BUP.

De har også lest de tidligere rettspsykiatriske erklæringene, snakket med tiltaltes far, behandleren på Dikemark og ikke minst observert den tiltalte. Snakket med ham.

Fra 11-års alder har han blant annet hørt stemmer i hodet. Tanker som oppfordret til å gjøre dumme ting, blant annet drepe noen. Og at alt han tenker blir kjent for andre. Han har følt seg overvåket. Filmet.

De sakkyndige mener han har vrangforestillinger og tankeforstyrrelser.

Og at han må ha vært psykotisk da drapet ble begått.

Konklusjonen deres er at han lider av kronisk paranoid schizofreni.

Ifølge de nye sakkyndige har han blitt feildiagnostisert og feilbehandlet helt siden 11-årsalderen og dermed også da drapet skjedde i 2014.

Det kan bety at han tidligere er blitt uriktig dømt til forvaring.

At han er for syk til å kunne straffes.

En kollega av Anna Kristin Gillebo Backlund hadde sovende vakt i samme bygning og fikk ikke med seg at kollegaen ble drept. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK En kollega av Anna Kristin Gillebo Backlund hadde sovende vakt i samme bygning og fikk ikke med seg at kollegaen ble drept. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Faglig uenighet sist og nå

Da saken var oppe for retten sist, var det faglig uenighet om den tiltaltes psykiatriske diagnose.

De tidligere rettspsykiatrisk erklæringene slo fast at 15-åringen led av en personlighetsforstyrrelse. At han ikke var psykotisk og dermed tilregnelig.

De som behandlet ham ved Sandviken sykehus, mente imidlertid at han led av schizofreni. En psykose. Her ble han behandlet for dette i fire år.

Når saken nå er oppe for retten, er situasjonen blitt snudd på hodet.

Dikemark som nå behandler mannen mener han har en personlighetsforstyrrelse, mens de sakkyndige mener han lider av schizofreni.

De nye sakkyndige har ingen god forklaring på hvorfor tidligere sakkyndige i saken har kommet til en annen konklusjon.

– Vi har prøvd å forstå, sa Sørheim.

Påstand om tvungent psykisk helsevern

Tidligere i år nærmet det seg tiden for å vurdere om forvaringsdommen skulle forlenges.

Derfor ble det gjort en ny sakkyndig vurdering av den dømte.

Da konklusjonen var klar, ba både tiltaltes forsvarer Cecilie Nakstad og påtalemyndigheten om at saken skulle gjenopptas.

I juni i år bestemte Gjenopptakelseskommisjonen at saken skulle gjenåpnes.

Statsadvokat Erik Førde (til venstre) og advokat Cecilie Nakstad snakker med de to sakkyndige, psykiaterne Kjersti Anne Lyngstad (til venstre) og Synne Sørheim i Eidsivating lagmannsrett. Foto: Heiko Junge / NTB

Før saken startet i Eidsivating lagmannsrett onsdag, har både statsadvokat Erik Førde og mannens forsvarer varslet at de vil legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

Dette skjer fredag.