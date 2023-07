– Det skal ganske grove overtredelser til før man i det hele tatt vil vurdere om det foreligger et grovt brudd på tjenesteplikten, sier Ingvild Bruce om politiets maktbruk.

Hun er førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Bruce mener det er viktig med en klargjøring av hvilken makt politiet kan utøve.

– Det vil være nyttig om dommen ankes. Dette er et felt hvor det ikke er klare rettslige grenser, sier hun.

Ingvild Bruce mener det er nyttig med alle saker som kan bidra til å klargjøre hvor grensene for politiets maktbruk går. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Dom ventet fredag

Forrige uke gikk rettssaken hvor en politibetjent er tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha grovt uaktsomt grovt brutt sin tjenesteplikt. Politibetjenten nekter straffskyld.

Politibetjenten slo Kevin Simensen i hodet med neven gjentatte ganger i fjor høst da Simensen motsatte seg en pågripelse.

Simensen har sagt at han ikke forsto at det var en pågripelse. Han trodde han ble overfalt.

I tillegg slo politibetjenten Simensen og kompisen Kristian Pablo Teigen med batong. Disse to er fornærmet i saken.

Dommen fra rettssaken er ventet fredag.

Overvåkingsvideoen som viser politiet slå Kevin (26) Du trenger javascript for å se video.

Politibetjentenes egen oppfatning er utgangspunktet

Ifølge Politiloven §6 kan politiet utøve makt så lenge det er nødvendig og forsvarlig.

Det er politibetjenten som utøvde makt sin opplevelse av den faktiske situasjonen som skal legges til grunn for vurderingen av hva som var nødvendig, forteller Bruce.

Men ved vurderingen av hvordan politibetjenten oppfattet situasjonen, kan domstolen legge vekt på andre bevis enn hans egen forklaring – for eksempel det som fremgår av overvåkingsvideoen fra stedet.

– Dersom hans forklaring fremstår helt usannsynlig, kan domstolen velge å se bort fra den, sier hun.

Må til Høyesterett for å ha betydning

Professor Morten Holmboe sier en tingrettsdom ikke vil ha så stor juridisk vekt.

– Den prinsipielle virkningen vil vi særlig få dersom dommen ankes til lagmannsretten og eventuelt til Høyesterett, sier han.

Holmboe forteller at hva retten finner bevist og hvordan den juridisk bedømmer det beviste saksforholdet, avgjør hvordan dommen blir.

– Det synes for meg som om påtalemyndigheten og tiltalte er uenige om begge deler, sier han.

Morten Holmboe ved Politihøgskolen er jurist og har doktorgrad i strafferett. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Høy terskel for å dømme politifolk

Ingvild Bruce påpeker at det er viktig at politiet har et vidt spillerom når de skal vurdere hvor mye makt som er nødvendig.

Det vil alltid være skjønn involvert i tolkningen av lover og regler, mener hun.

– Men det er også viktig at det finnes en grense for hvilken makt politiet kan utøve, sier Bruce.

Bruce sier det er få lignende saker som ender med tiltale. Spesialenheten taper også relativt ofte i retten, sier hun.

En konsekvens av det er at det er få saker hvor man tar stilling til og trekker opp grensene politiets maktbruk.

– Domstolene har vist seg villig til å sette ganske høy terskel før politifolk kan dømmes for ulovlig maktbruk, sier hun.