Voldsoffer får støtte fra hele landet: – Rørende å se

Denne uken ble en alvorlig voldsvideo delt i sosiale medier.

I videoen blir en ung gutt slått og sparket av et jevnaldrende barn, som også filmer hendelsen.

– Han synes selvfølgelig ikke at det er trivelig at videoen spres over sosiale medier, forteller faren til den fornærmede gutten.

Gutten har det etter omstendighetene bra.

– Han har sår, men de heles. Det er det psykiske vi er veldig usikre på, sier far.

Har samlet inn langt over målet

Jamal Sheik driver Instagramkontoen «rasisme_i_norge» der han tar opp forskjellige samfunnsproblemer.

Han så videoen og ville bruke sin posisjon for å hjelpe til.

– Jeg fikk vondt i hjertet. Jeg har opplevd mobbing selv og vet hvor vondt det kan være.

Han satte i gang en Spleis-innsamling med 15.000 kroner som mål. Fredag har innsamlingen fått inn over 59.000 kroner.

– Det er helt enormt. Folk er så gode, rause, har så enormt stort hjerte, altså Norge ass!

– Det sier noe om hva vi tenker om mobbing. Det sier litt om kjærligheten som finnes der ute blant folk. Det sier noe om hvor mange som står bak ham, sier Sheik om innsamlingen. Foto: Rushda Syed / NRK

Støtteerklæringer fra hele landet

Faren til gutten er overveldet av responsen.

– Det var ikke forventa i det hele tatt. Han trenger all den støtten han kan få, og jeg ser jo at det hjelper. Jeg synes det er rørende å se også, at så mange engasjerer seg, forteller faren.

Pengene skal gå uavkortet til gutten som opplevde volden og hans familie. Det er fortsatt uklart hva familien skal bruke pengene til.

– Det viktigste for meg er at vi finner en opplevelse som gjør at han i fremtiden tenker tilbake på den gode opplevelsen i stedet for den dårlige opplevelsen, sier faren til gutten.

Straffbart å dele

Jamal Sheik delte selv en sladdet versjon av videoen til sine over 43.000 følgere på Instagram, men fjernet den etter en prat med politiet.

Siden den dukket opp i sosiale medier har politiet innstendig jobbet med å få slutt på delingen av videoen.

– Deling av denne videoen er straffbart og det er det kanskje ikke alle som er klar over, forteller Jostein Dammyr, faglig leder for nettpatruljen i Øst politidistrikt.

Jostein Dammyr, faglig leder for nettpatruljen i Øst politidistrikt, jobber blant annet med å informere at spredningen av slike videoer kan få konsekvenser. Foto: Øst politidistrikt

Ifølge Dammyr kan deling av videoen være belastende for både fornærmede og utøver. Hans oppfordring er klar:

– Det spiller ingen rolle hvor du har fått den fra eller hvem du deler den til. Du kan bli anmeldt for å spre en slik video.