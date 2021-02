Her passerer 1100 vogntog i døgnet – bare rundt fem sjåfører tester seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vil gjette på at det kanskje i snitt er fem sjåfører om dagen som kommer innom teststasjonen, sier André Aronsen.

Beredskapslederen i Halden kommune har ansvaret for testsenteret ved Norges største grenseovergang.

Beredskapsleder i Halden kommune, André Aronsen, sier de har kapasitet til å teste alle sjåførene, men at positive prøvesvar vil skape logistikkproblemer. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Her har det i snitt passert 1100 vogntog hvert døgn den siste uka.

Siden Norge stengte grensene 29. januar, har over 20.000 vogntog kommet inn til landet. Sjåførene er ikke pålagt testing.

Kritisk til regjeringens vurdering

Regjeringen er imidlertid under et stort press for å begrense grensetrafikken ytterligere. Derfor vurderes blant annet å stenge ute svenske og finske helsearbeidere.

Flere grensekommuner har advart mot dette siden mange av deres ansatte bor i Sverige. I stedet mener de regjeringen burde se andre steder for å hindre importsmitte.

I Eidskog har de opplevd smitte blant transportarbeidere.

– Selv om sjåførene ikke er mye utenfor lastebilen, så må de ut ved visse tilfeller. Det medfører stort smittesporingsarbeid når det oppstår smitte, sier ordfører Kamilla Thue.

Hun mener sjåførene bør testes, selv om det finnes få eksempler på at de viderebringer smitte.

– Det er ikke rart man ikke kjenner til smitte når man ikke tester noen.

Hun får støtte av stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap) fra grensebygda Ørje.

– Det går litt over stokk og stein når justisministeren presterer å sende ut en høring om å utestenge kritisk personell, mens man slipper andre inn uten testregime.

Stein Erik Lauvås mener det er et paradoks at regjeringen vurderer å stenge grensene for svensk og finsk helsepersonell, samtidig som lastebilsjåfører ikke trenger å teste seg. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Lauvås mener sjåførene bør testes med hurtigtester.

– Dette burde være løsbart. Men det får være regjeringens ansvar å løse dette, sier han.

– Vi må ha mat

Justisdepartementet mener det er lite som tyder på at langtransportsjåfører drar med seg mye smitte inn i landet. Grunnen er at de i stor grad er alene på jobb.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler at langtransportsjåfører bør kunne unntas fra kravet om innreisekarantene i arbeidstiden uten testing. På fritiden gjelder innreisekarantene, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Alle langtransportsjåfører må innom tollstasjonen på Svinesund. Men de er ikke pliktet å besøke testsenteret ved siden av. Foto: Tomas Berger / NRK

Departementet kaller ikke brevet de har sendt til 202 kommuner om svenske og finske helsearbeidere for noen høringsrunde, men er likevel opptatt av å få innspillene fra kommunene.

Hiim peker på at Norge er svært avhengig av leveransene sjåførene kommer med.

– Vi må ha mat, medisiner og andre varer over grensen. Det er ikke fritt frem for lastebilsjåfører. Unntaket for langdistansetransport kommer etter tydelige anbefalinger fra helsemyndighetene, sier Hiim.

Advarer mot logistikkproblemer

Beredskapslederen i Halden mener det vil skape logistikkproblemer hvis alle vogntogsjåførene må testes. Særlig dersom en sjåfør tester positivt.

– Den sjåføren må jo da håndteres i isolasjon. Da har man et vogntog med last som står uten sjåfør. Da må det enten hentes ny sjåfør fra det landet og det firmaet, eller så må noen andre, for eksempel staten, ta over transporten videre, sier Aronsen.