Vogntog veltet på riksvei 7 over Hardangervidda

På riksvei 7 over Hardangervidda veltet et vogntog ved Dyranut i tidlig lørdag morgen. Veien er nå åpnet i ett felt, og trafikken dirigeres forbi manuelt. Når vogntoget som var lastet med landbruksvarer, er tømt senere i dag, blir veien stengt i cirka en time for berging, ifølge Vegtrafikksentralen vest.