Vogntog kjørte gjennom autovernet på E6

Ulykken skjedde på E6 nær avkjøringen til Rygge flyplass. Politiet meldte om hendelsen først klokken 9.17 fredag morgen.

Da hadde et vogntog på vei nordover kjørt gjennom autovernet og delvis ut i motgående kjørefelt.

– Ifølge vitner har traileren begynt å vingle rett i forkant av ulykken. Den har kjørt av veien og inn i autovernet. Det er omkring 200 meter autovern som er skadd, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.

Føreren ikke skadet

Nødetatene rykket umiddelbart ut. Føreren av traileren er ifølge politiet uskadd.

Da NRK snakket med Samuelsen, jobbet politiet på stedet. Han visste da ikke grunnen til at vogntoget begynte å vingle under kjøring på motorveien.

– Per nå har vi ikke oversikt over det. Det jobbes med det på stedet nå, så jeg regner med vi kommer til å få svar på det etter hvert, sa han like før klokken 10.00.

Det ble lange køer etter ulykken på E6 fredag morgen. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Mye kø og omkjøring

Ulykken har skapt store trafikale problemer fredag formiddag.

En stund var E6 helt stengt i begge retninger. Det var da omkjøring mellom Sarpsborg og Moss.

Ved 10.20-tiden melder Vegtrafikksentralen at veien er åpnet igjen.

Det er ventet at det fortsatt vil være tett trafikk og køer en periode etter dette.