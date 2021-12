– Det kan jeg bare si nå med disse høye strømregningene. Ikke se på strømregningene, gi det ditt hjerte vil at du skal gi. Så vil Gud sørge for at strømregningen og alt annet blir betalt.

Det sa Ivar Kolstad, frivillig medarbeider i Visjon Norge, i en sending på kanalen 5. desember.

– Jeg har mange eksempler på det samme, personlige vitnesbyrd, men det skal jeg ikke ta nå. Jeg har vært en giver i alle år, og det har jeg aldri tapt på, fortsetter Kolstad.

Biskop reagerer

Biskop i Tunsberg Jan Otto Myrseth reagerer kraftig på Visjon Norge og utspillet om strømregninger. Foto: Henrik Guii-Larsen / Den norske kirke

– Det er en forkastelig veiledning å gi, sier biskop i Tunsberg bispedømme, Jan Otto Myrseth.

Han mener at menneskene som hører dette, og som liker Visjon Norge, vil føle seg bundet økonomisk. Han mener også at det vil legge sterke føringer for hvordan de bruker pengene sine. Biskopen sier at en må håndtere økonomi på en fornuftig måte.

– Så kan vi gi det vi eventuelt har til overs etter at de nødvendige behovene er dekket.

Ivar Kolstad mener biskopen tar feil.

– Det er jeg ikke enig i. Vi er takknemlig for alle gaver, og alle beløp er like verdifulle, sier Kolstad til NRK.

Hanvold: – Det må stå for hans regning

Det er ikke første gangen Visjon Norge mener at en pengegave skal sørge for noe. Blant annet har de sagt at en pengegave skal sørge for å beskytte giveren mot koronaviruset.

Jan Hanvold er sjef for Visjon Norge. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Jan Hanvold er sjef for TV-kanalen Visjon Norge.

– Hva synes du om en uttalelse om at Gud sørger for strømregningen?

– Det må stå for hans (Kolstads) regning, svarer Hanvold.

– Er du enig?

– Ingen kommentar.

Penger fra himmelen

Ivar Kolstad har tidligere vært økonomisjef i Visjon Norge. Nå er han en frivillig medarbeider som hjelper til av og til.

– Det som ligger bak må en være troende for å forstå. Det står masse om å så og høste i Bibelen og det å så i god jord, noe som betyr at det kommer de fattige til gode. Til tross for høye strømregninger så vil Gud se til hjertet og kunne hjelpe til, sier Kolstad til NRK.

– Hva mener du egentlig med det?

– Jeg mener ikke at pengene kommer ned fra himmelen. Det er ikke slik at pang, så er strømregningen betalt. Det skjer ikke. En skal ikke gi blaffen i strømregningen, den må betales, men når man hjelper de fattigste av de fattige så vil man bli velsignet tilbake. Selv om en har høye strømregninger, så har man kanskje mulighet for å gi en pakke, sier Kolstad.

Sendingen på Visjon Norge handler om det de kaller Moldova-aksjonen hvor de samler inn penger til julepakker til Moldova. Målet er 12.000 pakker, og Visjon Norge sier at de har samlet inn over halvparten av beløpet de trenger i løpet av den første uken av aksjonen. En pakke koster 500 kroner.

Ta direkte kontakt med strømselskapet

Jan Vidar Thoresen, administrerende direktør i Glitre Energi Strøm. Foto: Glitre Energi

Glitre Energi har mange tusen kunder og reagerer også på Visjon Norge sin TV-sending.

– Vi kan nok ikke anbefale å stole på Gud til å betale strømregningen. Vi har stor forståelse for at strømkostnadene nå er og kommer til å bli veldig høye. Om det er noen kunder som har problemer med å betale strømregningen, så ber vi dem ta direkte kontakte med oss så tidlig som mulig, sier Jan Vidar Thoresen, administrerende direktør i Glitre Energi Strøm.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Amund Vik, skriver i en e-post til NRK:

«Strømregningen er en stor utgiftspost for mange. De høye strømprisene gjør at det er vanskelig å få endene til å møtes og at hverdagen blir vanskeligere. Det er svært uheldig hvis aktører bruker denne situasjonen til å tjene penger på folks bekymring. Regjeringen jobber nå med en større tiltakspakke som vil bli lagt frem i løpet av kort tid.»