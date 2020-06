Thue bor på Haramsøya og bruker fjellet der som turområde.

– Det vil bli ødelagt av vindkraften, mener hun.

Viken fylkeskommune er hovedeier i Østfold Energi, som igjen er hovedeier av vindkraftselskapet Zephyr, som bygger ut på Haramsøyfjellet i Ålesund kommune.

Zephyr er nå i gang med utbyggingen av Haramsøyfjell Vindkraftverk, som skal stå ferdig høsten 2021, med finske Taaleri Energia som eiere.

Det skjer etter at politiet fjernet en bil med en demonstrant i, som sperret veien opp til Haramsøyfjellet. I den satt Karis mann Hans Petter i to uker.

Politiet fjerner bilen til mannen til Kari, Hans Petter Thue, som mener at utbyggerne ikke har rett til å bruke veien som er anlagt opp til Haramsøyfjellet. Foto: Eli Rogne

Skal behandle innbyggerforslag

På torsdag skal Viken behandle et innbyggerinitiativ med krav om at fylket bruker sin eiermakt til å hindre at vindkraftverket bygges.

– Jeg vet at de kan påvirke det som skjer på Haramsøy, sier Kari Thue, som er forberedt på å sitte der lenge.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna (Ap), mener kvinnen tar feil, og sier at fylkeskommunen ikke er ansvarlig for prosjektet eller kan gjøre noe konkret med det.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna, har forståelse for det sterke engasjementet på Haramsøya. Men hun avviser at fylkeskommunen kan gripe inn i byggingen av vindkraftverket. Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg minner også om at konsesjoner på vindkraft er noe som kjøpes og selges. Dersom Østfold Energi, som Viken fylkeskommune er deleier i, trakk seg ut, ville det bare kommet inn andre eiere.

Neste høst skal åtte turbiner rage på toppen av Haramsøya.

Vil komme hver dag

Sultestreiken vil pågå hver dag, så lenge Vikens kontorer er åpne. Når de stenger, går Kari til hotellet der hun bor, men hun spiser ikke der heller.

Ideen om en markering på denne måten kom spontant i går ettermiddag.

– Vi satt og lurte på hva mer vi kunne gjøre for å vekke oppmerksomhet rundt saken. Da kom jeg på tanken om å sette meg utenfor Vikens kontorer, og tre timer senere satt jeg på flyet til Oslo, forteller Kari.

Men hun ønsker ikke at det skal sies noen ukvemsord mot Viken.

– Udemokratisk

Fram mot helgen vil mannen hennes delta i sultestreiken.

– Hva skal vi gjøre da? Når kommunen sier nei, Møre og Romsdal fylke sier nei, men de i Oslo sier ja. Jeg kaller det ikke demokrati, sier Kari.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna sier dette i en kommentar til kvinnen som sultestreiker:

– Dette er en sak som naturlig nok engasjerer mange enormt. Jeg har stor respekt for at man tar til gatene, protesterer og søker oppmerksomhet. Men generelt vil jeg anbefale alle – aktivister eller ei – å spise og drikke, spesielt nå i varmen.