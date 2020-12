Stengt på dagen i sommer – nå er 14 smittet ved samme pub

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi anbefaler at de som var på Fiskebasaren mellom 25. og 29. november tester seg og går i karantene. Det gjelder særlig hvis de får symptomer på smitte, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss.

For en uke siden innførte Moss kommune strenge koronatiltak for å stoppe et kraftig koronautbrudd. Så langt har ikke smittetrenden snudd.

Lørdag og søndag meldte Moss om til sammen 44 nye smittetilfeller. Nå er det mer enn 200 smittede per 100.000 innbyggere.

Mange av smittetilfellene knyttes til puben Fiskebasaren.

300 samlet til allsang

Så langt er det påvist at 14 personer som enten har jobbet i puben eller besøkt puben har blitt smittet. Stedet har vært stengt den siste uka, men kommunen oppfordrer likevel folk som var der i dagene før stengingen om å ha svært lav terskel for å teste seg.

– Det en alvorlig at så mange er smittet på pub. Det viser at man dessverre også kan bli smittet på utesteder, sier Krogshus.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus sier smitteutbruddet på Fiskebasaren dessverre viser at det kan spre seg smitte på utesteder. Foto: Torstein Bøe / NRK

Dette er den andre gang på fire måneder at nettopp denne puben har fått oppmerksomhet i forbindelse med koronautbrudd.

I juli var det også en smittebølge i byen. Da samlet opp mot 300 mennesker seg til en allsang-opptreden med Lars Erik Blokkhus fra Plumbo, skrev VG. Stedet ble stengt på dagen.

Kommuneoverlegen sa til avisa at det var 50 prosent flere gjester enn hva som var tillatt. Folk holdt heller ikke god nok avstand.

Åpnet med nye eiere

Få dager senere åpnet utestedet igjen, men da med nye eiere. I et intervju med lokalavisa Moss Avis sa den nye eieren Ralph Bakken at de hadde dialog med kommunen rundt åpningen, og at de skulle være nøye med smittevern.

– Vi kan ikke legge noe til tilfeldighetene, hvert fall ikke slik som situasjonen er i Moss by nå. Vi må nesten være for strenge med tanke på det som har skjedd, sa Bakken da.

Søndag bekreftet Bakken til NRK at det har vært smitte på stedet. Han presiserte at han som ny eier tok over driften 1. august, men ønsket ikke å si mer om situasjonen de har havnet i.

Advarer

Moss håper de snart ser effekt av de strenge tiltakene. Dersom ikke smittetrenden snart snur, vil de vurdere enda strengere tiltak.

Samtidig ber Krogshus folk være nøye.

– Vi har fått tips om at ikke alle har overholdt karantene. Er man i karantene, må man holde seg hjemme. Vi er i dialog med politiet og følger opp brudd på karantene, sier han.