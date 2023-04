Vil undersøke forholdene for kvinner i fengsel

Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Bjørn Erik Thon vil ha en kartlegging av kvinnelige innsattes forhold i norske fengsler.

Han går sammen med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Advokatforeningen for å be om en forsterket fellesskapsavdeling for kvinner og en undersøkelse av situasjonen til kvinnelige innsatte.

De viser til den akutte situasjonen ved Bredtveit fengsel, der en innsatt tok livet sitt i mars. Over tid ser de at Bredtveit ikke er i stand til å håndtere utfordringene en del innsatte sliter med.

– Det er store psykiske lidelser, det er dårlig helsetilstand, det er ganske vanlig med selvskading, sier Thon.

Justis- og beredskapsdepartementet har meldt om akutte tiltak. Det mener LDO, NIM og Advokatforeningen er bra, men ikke nok.

Ved Ila fengsel er det etablert et tilbud for innsatte med særlige psykiske vansker. Et lignende tilbud finnes ikke for kvinner.

Thon mener kvinnelige innsatte har dårligere soningsforhold enn menn.

– De har et dårligere tilbud, både når det gjelder helse, når det gjelder mulighet til å ta utdannelse og når det gjelder psykisk helsehjelp, sier han.