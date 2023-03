– I dag så jubler vi rett og slett! Vi har fått til et stort kutt i egen lønn, sier gruppeleder Balder Alvær Olafsen (SV).

– Det er ikke så ofte man jubler så høyt for det?

– Nei, men når de rødgrønne nå kutter politikerlønningene så tilsvarer det nesten gratis skolemat for alle videregående skoler i Akershus.

– Vi vil heller prioritere å bruke penger på gode skoler, grønn kollektivtransport og et godt idrettstilbud enn politikerlønninger.

Tirsdag ble det klart at et rødgrønt flertall har vedtatt å kutte kraftig i godtgjørelsene for heltidspolitikerne i nye Akershus fylke. Lønningene skal ned med 15 prosent.

Det tilsvarer over 10 millioner kroner.

Slik vil de kutte politikerlønningene Ekspandér faktaboks Slik foreslår de rødgrønne politikerne å redusere egen lønn når gamle Akershus igjen skal gjenoppstå i 2024. Ordfører i Akershus: 1 064 318 kr (-150 881 kr)

1 064 318 kr (-150 881 kr) Fylkesrådsleder Akershus: 1 064 318 kr (-150 881 kr)

1 064 318 kr (-150 881 kr) Fulltidsfolkevalgt Akershus (gruppeleder) : 745 00 kr (-105 617 kr)

(gruppeleder) 745 00 kr (-105 617 kr) Komiteleder på deltid Akershus : 298 009 kr (-309 591 kr)

: 298 009 kr (-309 591 kr) Medlem av fylkesrådet Akershus: 904 670 kr (-67 489 kr)

904 670 kr (-67 489 kr) Varaordfører på deltid Akershus: 298 009 kr (−552 630 kr)

– Nå tar vi ansvar og kutter i egne lønninger. Vi håper andre fylker og kommuner går etter, sier gruppeleder Balder Alvær Olafsen (SV). Foto: Nadir Alam / NRK

Dobbel lønn, ekstra betalt for møter og lønnsfest på bakrommet

I en serie med saker har NRK fortalt om politikerlønningene i Viken.

Vi har sett på høye møtehonorarer for fem minutter lange møter, politikere med flere verv som tjener mer enn statsråder, og heltidspolitikere som skulle ha ekstra betalt for å gå på møter i arbeidstida.

Vi har også fortalt om en fylkespolitiker som fikk 117.000 kr for å ansette ny sjef og avdekket lønnsfest på bakrommet med skattebetalernes penger.

I flere av sakene har politikerne i ettertid snudd og senket egne honorarer.

De rødgrønne foreslår nå flere tiltak for hindre at noe lignende kan skje igjen.

– Ingen kan tjene mer enn en hundreprosents stilling, vi innfører egen godtgjøring for korte møter og vi skal få på plass et register for doble godtgjøringer. I tillegg skal vi oppfordre Stortinget til å gi oss myndighet til å faktisk regulere dette, forteller Alvær Olafsen.

– Medieoppmerksomheten har selvfølgelig bidratt

– Vi ønsker at nye Akershus skal gå foran som det første fylket i landet som kutter over hele fjøla, sier Hoda Imad.

Hun er Arbeiderpartiets fylkesrådslederkandidat i Akershus.

– Men hadde det skjedd hvis ikke NRK hadde satt dette på dagsorden?

– Vi ønsker moderasjon. Medieoppmerksomheten har selvfølgelig bidratt til at folk erkjenner at lønningene vi har hatt i Viken er for høye. Derfor tar vi ordentlig tak nå. Vi tar det på alvor, sier Imad.

– Politikerlønningene i Viken er altfor høye, og for oss i Arbeiderpartiet har det vært viktig å kutte fra dagens nivå når vi nå går inn i Akershus.